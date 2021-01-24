Fenerbahçe'de transfer haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Dün açıklanan transfer Bright Osayi - Samuel resmi olarak Fenerbahçe'de... Mesut Özil'i transferini patlatan Fenerbahçe'de forvet hattına da arayışlar devam ediyor. Fenerbahçe, Avrupa'nın en kaliteli liglerinden olan İngiltere Premier Lig ve İspanya La Liga'da forma giyen 2 isim için girişimlere başlandığı iddia edildi.

REAL MADRİD'DEN MARİANO DİAZ VE LEİCESTER CİTY'DEN İHEANACHO

Takvim'in bir haberine göre, sezon başında alınan Pappis Cisse ve Kemal Ademi'den istediği performansı alamayan Fenerbahçe bu iki isimden birini göndermeyi düşünüyor. Forvet hattını güçlendirmek için girişimlere başlayan Fenerbahçe'nin Real Madrid forması giyen forvet Mariano Diaz'ı kiralamak için girişimlere başladığı iddia edildi. Mariano Diaz'ın alternatifi olarak da Leicester City forması giyen forvet İheanacho düşünülüyor.

FENERBAHÇE YÖNETİMİ ELİNİ ÇABUK TUTACAK

Fenerbahçe'de ilk tercihin R.Madrid'den Mariano Diaz olduğu bildirildi. 27 yaşındaki İspanyol golcünün kiralanması için Real ile görüşmeler devam ediyor. Ara transferde süre azaldığı için bu transferde acele ediliyor.

MARİANO DİAZ'IN ALTERNATİFİ İHEANACHO

Diaz'ın kiralanma sürecinde sorun çıkarsa 2. aday olan Leicester'ın Nijeryalısı Iheanacho için de İngiliz kulübüyle temas kuruldu. Görüşmeler Erol Bulut'un bilgisi dahilinde yapılıyor.