Fenerbahçe’nin yeni sezonla birlikte transfer politikasında önemli bir kaç değişiklik söz konusu. Bunların başında transfer planlamasında Avrupa dışına çıkmak geliyor. İşte 20 Haziran Perşembe son dakika Fenerbahçe transfer haberleri ve detaylar...

FENERBAHÇE'DEN KRUSE HAMLESİ!

Fenerbahçe’nin gündemini uzun süredir meşgul eden Max Kruse konusunda kritik sürece girildi. Alman yıldız, 25 günlük ABD tatilinin ardından ülkesine döndü. Damien Comolli de dün soluğu Almanya’da aldı. Tecrübeli forvet için kıyasıya bir yarış başladı. Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Bild’e göre Jovic’i Real Madrid’e satan Frankfurt, Kruse’yi transfer etmeye daha yakın konumunda.

Beklentiler farklı

Sarı-Lacivertliler ise Damien Comolli’ye güveniyor. Fransız sportif direktör, yaptırdığı transferlerin büyük hayal kırıklığı yaratması nedeniyle kâbus gibi geçen sezonun 1 numaralı sorumlusu olarak görülüyordu. Yönetim yeni sezonda Comolli’nin ‘oyuncu tespit etme’ yeteneğinden çok ikna kabiliyeti ve ikili ilişkilerinden yararlanmayı planlıyor. Damien Comolli’nin bu hünerlerini göstereceği ilk transfer de Max Kruse olacak.

Bedava golcü

Bonservisi elinde bulunan Alman futbolcu imzayı atarsa, Fenerbahçe en sorunlu bölgesi olarak görünen forvet bölgesini ‘sattığın kadar al’ kuralına takılmadan takviye etmiş olacak. Comolli’nin Kruse’yi Frankfurt’a kaptırması halinde ise golcü transferi için alternatif isimler gündeme gelecek ve süreç uzayacak.

Kariyerinin ‘poker’ini oynayacak!

Max Kruse, profesyonel bir poker oyuncusu. ABD tatili sırasında da Las Vegas’ta büyük bir turnuvaya katıldı ancak şansı yaver gitmedi. Ciddi miktarda para kaybeden Alman yıldız, bu kez futbolda kariyerinin en önemli ‘poker’ini oynayacak. Artık 31 yaşına gelen oyuncu ya ‘rest’ diyerek ‘riske girip’ futbol yaşantısında ilk kez ülkesi dışına çıkıp şampiyonluk mücadelesi vermek için Fenerbahçe’yi seçecek. Ya da ‘pas’ diyerek ‘risk almayacak’ ve Almanya dışında yeni bir tecrübe yaşamayı geri çevirip, ligde orta sıralarda gezinen Frankfurt’a imza atacak.

Diğer hedef Konoplyanka

Comolli, Almanya ziyaretinde sadece Max Kruse için mesai harcamayacak. Valbuena’nın ayrılmasının ardından sol kanat için arayışa başlayan Fenerbahçe, Yevhen Konoplyanka’yı gözüne kestirdi. Comolli, Ukraynalı yıldız için de Schalke ile görüşme gerçekleştirecek. Fransız sportif direktör, Mavi-Beyazlılar’ın 5 milyon Euro istediği 29 yaşındaki oyuncuyu 3 milyon Euro’ya transfer etmeye çalışacak. Yakın ilişkiler kurulan, Ukraynalı oyuncunun menacerleri Fali Ramadani ve Mirsad Türkcan’dan, senelik 3 milyon Euro’dan 3 yıllık anlaşma için Konoplyanka’nın ikna edilmesi istenecek.

ELJIF ELMAS DA BOMBA GELİŞME

Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz sezon Giuliano ve Josef’i satarak transfer için bütçe oluşturmuştu. Fenerbahçe’de bu sezon talibi olan ve para edecek tek biri isim var: Eljif Elmas... Yönetim, İspanyol devi Atletico Madrid ile 14 milyon Euro’ya el sıkışmıştı. Ancak bu gelişme sonrası İtalyan ekipleri de 19 yaşındaki orta saha oyuncusu için gaza bastı. İnter, Milan ve Napoli; Eljif’i Atletico’ya kaptırmamak için kolları sıvadı. İnter ve Milan, genç yıldızın babası Cevat Yılmaz’la görüşme bile gerçekleştirdi. Yaşanan bu gelişmeler sonrası yönetim, Atletico ile yapılan görüşmeleri ağırdan almaya başladı.

Bütçe Elmas’a bağlı

Sarı-Lacivertliler, İtalyan ekiplerinden 14 milyon Euro’nun üzerinde bir teklif gelmesi için beklemeye geçti. Eljif Elmas’ın satışı, yeni sezonda kurulacak şampiyonluk kadrosu için son derece önemli. Bu nedenle yönetim mümkün olan en yüksek bonservisi almanın peşinde.

KOLAROV BİTTİ BİTİYOR!

Transferde adım atmak için UEFA’nın kararını bekleyen Fenerbahçe ile Aleksander Kolarov arasında yaşanan pazarlıkların detayları ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler’in teklif götürdüğü Roma’nın 33 yaşındaki Sırp sol beki ile senelik ücret ve sözleşmenin uzunluğu konusunda henüz tam olarak anlaşamadığı bildirildi.

Corriere dello Sport gazetesi, Roma ile 1 yıllık daha sözleşmesi olmasına karşın ayrılma kararı veren Kolarov’un Fener’den istediği 3 yıllık 3.5 milyon euroluk talebi 3’e indirdiğini duyurdu. Haberde Sarı-Lacivertliler’in ise tecrübeli savunmacıya 1+1 senelik anlaşma ve yıllık 2.8 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu kaydedildi.

Fener’in 200 bin euroya inen farkın tamamen kapanması durumunda Kolarova’a imza attıracağı ifade ediliyor. Öte yandan Roma’nın geçen sezon 43 karşılaşmaya çıkıp 9 gol ve 2 asistlik katkı yapan 33 yaşındaki Sırp savunmacı için 4 milyon euro istediği öğrenildi.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Fenerbahçe ile Başakşehir arasında transfer pazarlığı!

FENERBAHÇE'YE FREY MÜJDESİ

Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadrosunda istemediği Michael Frey'in talipleri artıyor. Belçika basınında yer alan haberlere göre Anderlecht ile Genk, Frey'i istiyor. Her iki kulübün de Fenerbahçe ile temasa geçerek oyuncunun transferi için resmi adımı atacağı iddia edildi. Haberde, "Hem Anderlecht hem de Genk, Michael Frey'i transfer etmek için yarışıyor" ifadeleri kullanıldı. İngiliz basınına göre ise Middlesbrough, İsviçreli golcü için 5 milyon Euro ödemeye hazır. Frey, sarı-lacivertli formayla geçen sezon 22 maçta görev aldı, 5 gol kaydetti.

(Sabah)

SERGEN YALÇIN ALPER POTUK'U İSTİYOR

Yeni sezonda Malatyaspor'u çalıştıracak olanSergen Yalçın, Fenerbahçe'de kadro şansı bulamayan Alper Potuk'u gözüne kestirdi. Genç hoca geçen sezon yine Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan'la Alanya'da çalışmış, genç yıldızın yeniden milli takıma dönmesine katkı vermişti. 2022 yılına kadar sözleşmesi olan ve yıllık 1.8 milyon Euro maaş alan oyuncu, geçen sezon 14 maçta sadece 472 dakika forma şansı bulmuştu. (Sabah)

FENERBAHÇE'DE GÜNEY AMERİKA RÜZGARI!

Geçen sezon Jailson dışında transferlerin tamamı Avrupa’dan yapılmıştı. Bunda en büyük etken ise Sportif Direktör Comolli’nin Avrupa kıtasında çok daha güçlü ve buradaki oyunculara daha hakim olmasıydı. Tek transfer edilen isim Jailson oldu. O da son anda satışı yapılan Souza’nın ardından kısa sürede geldi. Geçen sezon yapılan transferlerde istenen verim sağlanamadığı için bu sene daha dengeli bir çalışmaya gidiliyor. Hâlâ listede ilk sırada Avrupa’da forma giyen isimler olsa da alternatif oyuncular arasında Güney Amerikalılar yer alıyor.

Eski yıldızlar

Bunun için de sarı-lacivertli kulübün geçmişinde önemli yer tutan futbolcuların katkısı büyük olacak. Alex, Deivid, M. Aurelio, Lugano, Carlos, Edu gibi isimlerin tavsiyeleri dikkate alınacak ve bu doğrultuda adımlar atılacak.

Bu hamle ile birlikte yönetim transferde üç önemli ayağı harekete geçirmiş durumda. Comolli’nin güçlü olduğu Avrupa, sarı-lacivertli eski futbolcuların desteği ile Güney Amerika çalışmalarının dışında uzun süredir devam eden altyapı ve scouting çalışmaları ile transfer çalışmaları çeşitlendirilmiş oldu. (Milliyet)

EMRE, İRFAN VE MAHMUT'U ÖNERDİ!

Fenerbahçe ile 1 yıllık anlaşma sağlayan Emre Belözoğlu’nun Başkan Ali Koç’la yaptığı toplantının ayrıntıları netleşiyor. Yapılan toplantıda tecrübeli oyuncudan da transfer konusunda fikir alındı. Emre, Başakşehir forması altında birlikte oynadığı İrfan Can Kahveci ve Mahmut Tekdemir isimlerini Başkan Koç’a önerdi. Teknik Direktör Ersun Yanal da bu ikilinin takıma katılmasına onay verdi.

OYNAMAK İSTİYORLAR

Başakşehir, iki oyuncu için F.Bahçe’den gelen ilk teklifi geri çevirmişti. Başkan Ali Koç’un önümüzdeki günlerde Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelerek tekrar masaya oturacağı belirtildi. İki oyuncu Fenerbahçe’nin teklifi ne sıcak bakıyor. Mahmut ve İrfan Can Kahveci’nin kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk bu iki oyuncunun satılmasına sıcak bakmıyor.

Kaynak: Akşam

TRANSFERLERDE SON 10 GÜN!

Teknik Direktör Ersun Yanal, yeni sezon transferlerinin hazırlık kampına yetiştirilmesini talep etmişti. Ancak ilk çalışmaya on günlük bir süre olmasına rağmen sarı-lacivertliler transferde sessizliğini koruyor.

UEFA üst kurulunun kararının ardından yönetim kısa sürede Yanal’ın istediği transferleri bitirmeye çalışacak.

Bazı isimlerle önemli mesafe katedilse de hâlâ kritik bölgeler için yapılan görüşmelerde oyunculardan istenen cevaplar alınmış değil. (Milliyet)