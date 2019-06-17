Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Marcus Berg sürprizi...

Fenerbahçe Murat Sağlam dışında transferde sessizliğini koruyor. Fenerbahçe kimi transfer edecek? Hangi futbolcular gündemde! Takımdan ayrılacak başka oyuncular olacak mı? Tüm bunlar Fenerbahçeli taraftarlar tarafından merak ediliyor. İşte 17 Haziran Pazartesi son dakika Fenerbahçe transfer haberleri ve detaylar...

NEUSTADTER'DEN SÜRPRİZ BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI!

3 sezon Fenerbahçe'de oynadıktan sonra sözleşmesi sona eren Rus futbolcu Roman Neustadter'in, büyük ihtimalle Beşiktaş'ta oynayacağını söyleyerek kendisine gelen teklifleri beklemeye aldığı öğrenildi.

Neustadter'in İstanbul'daki yakın çevresine, Abdullah Avcı'nın M.Başakşehir'i çalıştırdığı dönemde kendisiyle çalışmak istediğini ve sezon sonu için anlaştıklarını söyleyerek 'Abdullah Avcı beni M.Başakşehir'e istiyordu, hatta kendisiyle her konuda anlaşmıştık. Şimdi Beşiktaş'ın teknik direktörü oldu ve ben de büyük ihtimalle Beşiktaş'a gideceğim. Menajerim bir kaç gün içinde Beşiktaş yönetimi ile görüşüp bu transferi olumlu veya olumsuz kesin sonuca bağlayacak. O yüzden henüz İstanbul'daki evimi bile boşaltmadım. Abdullah Avcı'nın benimle çalışmak istemesi gurur verici. Rusya'dan ve Almanya'dan gelen tüm teklifleri şu an için askıya aldım. Bir kaç güne durumum belli olur' dediği bildirildi.

ALİ DANAŞ, İSTANBUL-DHA

FENERBAHÇE'DE BALKAN RÜZGARI 4 FUTBOLCU!

Fenerbahçe’de 2019-20 sezonu için kadro çalışması büyük bir titizlikle sürüyor. Transferde hem ekonomik hem de sportif açıdan nokta atışı yapmak zorunda olan sarı-lacivertliler hata yapmak istemiyor. Bu doğrultuda da transferde bazı isimler netleşti. Balkan pazarına yönelen Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan futbolcular şöyle...

Nikola Kalinic listenin ilk sırasında yer alıyor. Bu haftadan itibaren adım adım bu isimlerin resmiyete dökülüp kadroya katılması amaçlanıyor. İlk olarak Benfica ile her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, 30 yaşındaki orta saha Fejsa’yı açıklamayı planlıyor. Fejsa’da işlemin ufak detaylara kaldığı kaydediliyor.

Daha sonra ise sol bek için Roma’da oynayan Kolarov konusunun gelmesi düşünülüyor. Kolarov’da da her iki taraf teklifleri sunarken, ufak farkların olması işi pozitif yöne çekiyor. Öte yandan forvet hattında şu anda zayıf olan sarı-lacivertli takımda, aylardır gündemde olan Çaykur Rizespor’lu Vedat Muriqi için tekliflerina artık tamamlanıp, işin olumlu ya da olumsuz noktalanması isteniyor. Bir diğer aday da Atletico Madrid’den kiralık olarak düşünülen Nikola Kalinic. 31 yaşındaki forvetin satın alma opsiyonuyla kiralanması masada duruyor.

MARCUS BERG İÇİN KARARI YANAL VERECEK

Geçen sezon Birleşik Arap Emirlikleritakımlarından Al Ain'de forma giyen ve sözleşmesi sona eren Marcus Berg'in Fenerbahçe'ye önerildiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın bu konuda karar vereceği öğrenildi. Sportif Direktör Comolli'nin ekibinin de Marcus Berg hakkında detaylı bir rapor hazırladığı belirlendi. 32 yaşındaki golcünün de Avrupa'da bir takımda oynamak istediği belirlendi.

32 yaşındaki golcü futbolcu geçen sezon Al Ain formasıyla 29 maçta 14 gol 1 asistlik performans sergiledi. Marcus Berg'in sözleşmesi bu ay sona erdi.

Kaynak: Takvim

FENERBAHÇE'DEN DENİZ TÜRÜÇ ATAĞI!

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da teklif yaptığı Deniz Türüç için Kayserispor'a 3.5 milyon Euro+Barış Alıcı'yı önerdi. Galatasaray'ın teklifinin 3 milyon Euro'nun altında olduğu konuşulurken, Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki futbolcu için bir adım önde olduğu öğrenildi.

Başkanvekili Semih Özsoy'un Kayserispor Başkanı Erol Bedir ile bir araya geldiği belirtilirken, Deniz Türüç'ün de Sarı-Lacivertli kulübü istediği belirtildi.

26 yaşındaki Deniz 5 kez milli oldu. Geçen sezon 26 maç oynadı ve 8 gole direkt katkı verdi.

Kaynak: Takvim

UMUT MERAŞ HAREKATI!

Adriano'nun gidişi sonrası Bursaspor'un sol beki Umut Meraş'ı kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'a bu transferde rakip çıktı. Siyah-Beyazlılar'ın bir süredir temasta olduğu 23 yaşındaki sol bek için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği ve menajerler aracılığıyla Bursaspor'un kapısının çalındığı öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin de bu gelişme sonrası Umut için temaslarına hız verdiği belirtildi. Siyah-Beyazlılar, Umut'un transferin 1.5 miyon Euro+Umut Nayir'in bonservisi karşılığında bitirmeyi hedefliyo

Umut geçen sezonki performansıyla A Milli Takıma kadar yükseldi. Devlerin transfer listesine girdi.

TARAFTARIN MESUT ÖZİL İKİLEMİ

Fenerbahçe taraftarının Mesut Özil aşkı bitmiyor. France Football, Arsenal'in Mesut Özil'i elden çıkartmak istediğini yazdı, sarı-lacivertli taraftarlar yine aşka geldi. Bir kesim; Fenerbahçe taraftarı olduğu bilinen 30 yaşındaki Türk 10 numaranın sarı-lacivertli formayı giymesinin büyük iş olacağını sosyal medyada dile getirirken, diğer kesim de "Hangi paraya gelecek" yorumları ile olaya gerçekçi bir yaklaşımda bulundu.

Haberde, "Arsenal, Emery ile beraber küllerinden doğmayı umut ederken, yüksek maliyetli Özil'in performansı hayal kırıklığı yarattı. Arsenal, Özil'in fiyat-kalite değerlendirmesi yaptığı zaman istediği sonucu alamıyor. Emery de Özil'in takımdan ayrılmasına engel olmuyor" denildi. Mesut'un yılda 20 milyon Euro (haftada 390 bin Euro-yaklaşık 2 milyon 730 bin TL) kazanmasına rağmen 6 gol, 3 asistlik performans sergilemesine vurgu yapılan haberde, oyuncunun pek çok kulübün kasasını zorlayacağı belirtildi.

(Sabah)

MAX KRUSE POKER TATİLİNDE!

Werder Bremen ile sözleşmesi biten, Fenerbahçe'nin teklif yaptığı, Galatasaray'ın da ilgilendiği Max Kruse kararını tatil sonrasına bıraktı.

Alman butenunbinnen.de internet sitesinin "Kruse'nin son çıkışı, Fenerbahçe yanıt bekliyor" başlığı ile verdiği haberde, "Şu an için isteyen tek kulüp Fenerbahçe. Onlar tekliflerini yaptılar ancak Kruse şu günlerde Las Vegas'ta poker oynuyor. Amerika'da ne kadar kalacağı belli değil" ifadelerine yer verildi.

31 yaşındaki forvetin profesyonel poker oyuncusu olduğu biliniyor. Çeşitli turnuvalara katılan oyuncu son olarak Berlin'de bir turnuvada kazandığı 75 bin Euro'yu takside unuttuğu için gündem olmuştu.

(Sabah)

TOLGA CİĞERCİ HABER BEKLİYOR

Sakat olduğu bilinmesine rağmen 1 yıllığına kadroya katılan Tolga, 1 maça bile çıkamadı. Gurbetçi orta saha oyuncusu, sezonun son bölümünde antrenmanlara başlamıştı. Yönetimden yeni sözleşme bekleyen 27 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda kendini göstereceğinden emin.

YANAL'DAN TOLGAY'A VETO!

Teknik direktör Ersun Yanal, yönetimle yaptığı görüşmede bu konudaki kararını net şekilde bildirdi: Tolgay yeni sezonda takımın en önemli oyuncularından biri olacak.

Teklif gelirse, bunun geri çevrilmesini istiyorum.

FENERBAHÇE'DEN MERT MÜLDÜR ATAĞI!

Fenerbahçe, yeni sezonun ilk transferini Murat Sağlam ile yaptı. Sarı-Lacivertliler, Trabzon ile görüşmek için Türkiye’ye gelen 21 yaşındaki gurbetçi oyuncu için son anda devreye girerek 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kanarya, bu transferin ardından gözünü bu kez de Beşiktaş’ın peşinde olduğu başka bir gurbetçiye çevirdi: Mert Müldür... Rapid Wien’de forma giyen ve Lucescu döneminde milli davet alan 20 yaşındaki oyuncu için Sarı-Lacivertliler harekete geçti.

Savunma onun işi

Fenerbahçe, Mert’in kulübü ve menaceriyle görüşmelere başladı. Savunma hattının her bölgesinde görev yapabilen Viyana doğumlu oyuncu, kariyerini Süper Lig’de sürdürmek istiyor. Sarı-Lacivertliler, elini çabuk tutup, Mert Müldür’le bire bir görüşme yaparak genç futbolcuyu Beşiktaş’ın elinden kapmaya kararlı.

KONOPLYANKA KADIKÖY YOLUNDA

Transfere gaza basan Fenerbahçe, Ukraynalı yıldız Yevhen Konoplyanka’nın işini bitirmek üzere. Schalke 12,5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Konoplyanka’dan üç senedir beklediği verimi alamayınca yıllık 6 milyon Euro'ya mal olan yıldızı bedavaya elden çıkarma kararı aldı.

Fenerbahçe de, Konoplyanka’ya Schalke’de vergiler hariç eline geçen 2,7 milyon Euro yıllık ücreti ödemek üzere üç yıllık sözleşme teklif etti. Ukraynalı'nın teklife sıcak baktığı ve rotasını Kadıköy’e çevirdiği belirtildi.