Son dakika - Fenerbahçe transfer haberleri! Fb transfer haberleri

Fenerbahçe transferde atağa kalktı! Son dakika fb transfer haberleri... 21 Kasım Perşembe Fenerbahçe son dakika transfer haberleri taraftar tarafından merak ediliyor. Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertli takım Ersun Yanal'ın direktifleri doğrultusunda ocak ayı transfer döneminde takıma önemli isimleri kazandıracak.

TOLGAY ARSLAN'A TALİP ÇIKTI!

Ersun Yanal, geçtiğimiz sezonun devre arasında aldırdığı Tolgay Arslan’a bu sezon forma vermiyor. Tolgay; Emre, Gustavo, Tolga ve Ozan Tufan’ın gerisinde kaldı.

Sarı- Lacivertliler, 29 yaşındaki oyuncuya gelecek teklifleri değrelendirmeye hazır. Tolgay için henüz resmi teklif yok.

Ancak Çaykur Rizespor’un, gurbetçi orta saha oyuncusuyla ilgilendiği öğrenildi. Karadeniz ekibi, Tolgay’ı sezon sonuna kadar kiralamayı planlıyor.

FENERBAHÇE'DEN TRANSFER BOMBASI!

Fenerbahçe’de başkan Ali Koç, devre arasında iki ya da üç transfer yapacaklarını açıklamıştı. Bu bölgelerden biri sol kanat...

Bunun için Başakşehir forması giyen Clichy’e ilgi söz konusu...

Yönetim, bu futbolcuyla transferin son günü de ilgilenmiş ancak başaramamıştı. Ayrıca kanatlar için de çalışmalar yapılıyor. (Skorer)

OZAN TUFAN DA SICAK GELİŞME!

Bu sezon sonunda mukavelesi bitecek olan sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu kıymete bindi. Maaş ücretlerini düşürmek için 1-1.5 milyon euro arasında teklifler yapan yönetimin önerisine olumsuz bakan Ozan, üç yıldan daha uzun süren bir sözleşme istiyor.

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek futbolcuların durumlarına bakarken, kalmak istedikleriyle de masaya oturdu. Bu isimlerin başında da Ozan Tufan geliyor.

Teklifi kabul etmedi

Geçen sezonun ikinci yarısıyla birlikte çıkışa geçen futbolcu, hem Fenerbahçe’nin hem de A Milli Takımı’nın değişilmez ismi oldu. EURO 2020’de de birçok önemli kulübün yakından takip edeceği başarılı orta saha ile yapılan ilk görüşmeler sonuçsuz kaldı.

Ozan, Fenerbahçe’de devam etmek istese de, kendisine önerilen şartları kabul etmedi. 3 yıllık anlaşma yerine daha uzun süreli bir sözleşme bekleyen futbolcunun, ayrıca kendisine teklif edilen ücreti de düşük bulduğu öğrenildi. Ozan’ın üzerinde durduğu en önemli konu, sözleşme süresi... Uzun süreli bir mukavele talep ediyor.

Milli futbolcunun ilk tercihi Fenerbahçe olsa da, futbolcuyu Avrupa’nın birçok kulübü de takibe almış durumda... Sezon sonu sözleşmesi sona ereceği için bonservissiz ayrılma hakkı da söz konusu olan Ozan’ın gideceği takımda bu avantajını kullanarak yüksek ücret alması söz konusu...

Yönetim ise yeni yapılacak sözleşmelerde maaş skalasını düşürmeye çalışıyor. Artık 2 milyon euro ve üzerinde hiçbir oyuncuya garanti ücret vermek istemiyor. Bu yüzden oyunculara 1-1.5 milyon euro bandından teklifler yapılıyor. Finansal Fair Play nedeniyle maaş bütçe zorunluluğu yönetimi oldukça zorluyor.

Farklı bir yöntem

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, iç transfer konusunda önceki yönetime göre farklı bir yol izliyor. Aziz Yıldırım Yönetimi, istisna olmadığı sürece sezon biter ve ardından oyuncularla masaya oturmayı tercih ederdi. Şampiyonluk gelmeden oyuncularla masaya oturmaya pek sıcak bakmazdı. Koç ise eski yönetimler gibi davranmıyor, sezon sonuna bırakmadan takımın ihtiyacı olan isimlere bir an önce en uygun şartlarda imza attırmaya çalışıyor. (Skorer)

FENERBAHÇE'DE İLK AYRILIK!

Transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe’ye dahil olan Adil Rami devre arası büyük ihtimalle takımdan ayrılacak.

Bekleneni veremeyen futbolcunun, alternatif olmaktan bile uzakta olduğu belirtildi.

Stoper bölgesi için çalışmalar devam ederken, uygun şartların oluşması durumunda Rami’nin yerine yeni bir stoper arayışına girilmiş durumda. (Skorer)

FENERBAHÇE'NİN HAYALI KJAER

İrlanda ile Danimarka, önceki akşam EURO 2020 Elemeleri D Grubu’nda kritik bir maça çıktı. Vikingler’e ilk 2 için 1 puan yetiyordu. Kıran kırana geçen karşılaşma, 1-1’lik sonuçla noktalandı. Danimarka, EURO 2020 biletini kaparkan, maçın yıldızları Zanka ile Simon Kjaer oldu! Danimarka basını, en yüksek maç notunu bu ikiliye verdi. Müthiş bir uyum içerisinde oynayan Zanka ve Kjaer, baskı kuran İrlanda karşısında hatasız oynadı.

Göz açtırmadılar

Fenerbahçe’nin başarılı stoperi, yüzde 91 pas isabetiyle bu alanda sahanın en iyisi olurken, 7 atağı uzaklaştırdı, 4 pas arası yaptı. Simon Kjaer ise 6 ikili mücadele ve 5 hava topu mücadelesi kazandı. Kjaer, son günlerde Fenerbahçe’nin transfer gündemine girmişti. Tecrübeli savunmacıyı zaten çok isteyen Sarı- Lacivertli taraftarlar, İrlanda maçında Zanka ile uyumunu gördükten sonra daha da heyecanlandı.

Şampiyonluk savunması!

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, ocak ayında Zanka’nın yanına Kjaer’in transfer edilmesi halinde; bu savunma hattıyla rahatça şampiyonluğa ulaşılacağı vurgulandı. Şu anda Atalanta’da kiralık oynayan ancak burada şans bulamadığı için mutsuz olan Kjaer, sözleşmesini fesh etmek istiyor. Eğer bu gerçekleşirse, Comolli, İspanya’ya giderek Sevilla’daki meslektaşı Monchi ile bir araya gelecek. Fransız sportif direktör, 30 yaşındaki savunmacıyı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralamak için teklifini sunacak.

VEDAT MURİÇ'TE LAZIO TEHLİKESİ!

Fenerbahçe ve Kosova Millî Takımı’ndaki performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Vedat Muriç’in talipleri her geçen gün artarken, İtalya’dan Lazio elini çabuk tutarak harekete geçti. Atletico Madrid ve Tottenham’ın da yakın takibinde olan 25 yaşındaki Muriç’i kadrosuna katmak isteyen mavi-beyazlıların Ocak ayında Fenerbahçe’nin kapısını çalmak için teklif hazırladığı ifade edildi. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre Lazio, Muriç’i ara transferde alabilmek için İstanbul’a çıkarma yapacak. Cttaceleste.it adresli internet sitesi verdiği haberde Muriç’in teknik direktör Simone Inzaghi’nin aradığı bütün özelliklere sahip olduğu ve sürekli gelişim içinde olduğu vurgulandı.

İtalyanlar umutlu ama...

İtalyan medyası Fenerbahçe’nin sezon başında 3,5 milyon avroya transfer ettiği ve Vedat Muriç’in piyasa değerinin 8 milyon avro civarında olduğunu yazarken iyi bir teklif hazırlayan Lazio’nun umutlu olduğunun altını çizdi. Ancak, Fenerbahçe’nin Muriç’i satmak gibi bir düşüncesi yok. Yaz döneminde Elif Elmas’ı 17 milyon avroya Napoli’ye gönderen sarı-lacivertliler, Vedat’tan en az 20 milyon avro bonservis geliri bekliyor. Ama devre arasında bir satış söz konusu değil. Önceliği şampiyonluk olan Fenerbahçe Yönetimi, Vedat Muriç’e gelecek teklifleri sezon sonunda masaya yatıracak. Hedeflenen rakamlarını gelmesinde hâlinde bile Şampiyonlar Ligi hakkı kazanılırsa Vedat’ın kadroda tutulması planlanıyor. (Türkiye Gazetesi)

FENERBAHÇE'YE TRANSFER TEKLİFİ YAĞIYOR!

Göztepe ve Gençlerbirliği kulüpleri, Alper Potuk için Sarı-Lacivertli kulübün kapısını çaldı. Mehmet Ekici için ise Gaziantep, Kayseri ve Denizlispor sıraya girdi. Tolgay Arslan için de Çaykur Rizespor ve Konyaspor kulüpleri devrede.

Sportif Direktör Comolli, her üç futbolcuya gelen tekli eri değerlendirdiklerini ve kulübün yararına bir karar alacaklarını söyledi. Sarı-Lacivertli kulüp bu üç futbolcunun satılması halinde 3 milyon euro kiralanması halinde de 2 milyon euro gelir bekliyor. (Star)

VOLKAN DEMİREL BU KEZ ATINA'DA

Volkan Demirel, milli aradan önceki son haftada İtalya’ya giderek Sampdoria- Atalanta maçını izlemişti.

Genç antrenör, bu kez soluğu Yunanistan’da aldı. Volkan, Komşu’nun Atina’da Finlandiya ile oynadığı ve 2-1 kazandığı EURO 2020 Eleme maçını tribünden izledi.

38 yaşındaki çalıştırıcının Yunanistan’da görev yapan stoper Chatzidiakos (22), orta saha Galanopoulos (21) ve forvet Pavlidis (20) iye Fin stoper Leo Vaisanen’i (22) mercek altına aldığı öne sürüldü.