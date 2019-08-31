Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri - 31 Ağustos Cumartesi

Süper Lig'e muhteşem bir başlangıç yapan ve 2'de 2 yapan Fenerbahçe'de transferde son dakika bombaları patlamaya devam ediyor. Oldukça önemli transferlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe Mevlüt Erdinç ve Adil Rami'nin ardından özellikle orta saha ve sol bek için girişimlerini sürdürüyor. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberleri ve tüm detaylar...

LUIZ GUSTAVO'DA SON DAKİKA

Fenerbahçe, ön libero sorununu Luiz Gustavoile çözdü. Marsilya ile Brezilyalı 6 numara için uzun süredir pazarlık halinde olan sarı-lacivertli kulüp, transferi 5.5 milyon Euro (35.1 milyon TL)'ya bitirdi.

Fransız kulübüne bu paranın peşin ödeneceği belirtildi. Fenerbahçe, Gustavo ile 2+1 yıllık mukavele imzalayacak. 32 yaşındaki futbolcunun, bonuslarla birlikte sezon başına 3.5 milyon Euro (22.47 milyon TL) kazanacağı öğrenildi. Brezilyalı futbolcu daha önceden sarı-lacivertlilerle anlaşmış ve kulübüne bu transferin gerçekleşmesi için baskı yapmıştı.

Tecrübeli oyuncunun, İstanbul'da kalacağı ev ve çocuğunun gideceği okulun da belli olduğu öğrenildi. Fenerbahçe, bu sezon Gustavo ile birlikte Marsilya'dan ikinci transferini gerçekleştirdi.

Kanarya, daha önce de Fransız ekibiyle sözleşmesini fesheden Adil Rami'yi kadrosuna katmıştı.

Şimdi hedef sol bek

Fenerbahçe, Kolarov için yeniden girişimde bulunacak. Olmazsa Melnjak için Çaykur Rizespor'a 1.5 milyon Euro önerecek

Gustavo'yu kadrosuna katan Fenerbahçe şimdi de sol bek transferine yoğunlaştı. Uzun süredir gündeminde olan ancak bir türlü anlaşmaya varılamayan Kolarov için yeniden Roma ile pazarlık masasına oturmaya hazırlanan Fenerbahçe yönetimi, bu girişimden sonuç alamazsa Çaykur Rizespor forması giyen Dario Melnjak'a dönecek. Karadeniz ekibine 1.5 milyon Euro bonservis bedeli teklif edilerek bu transfer bitirilmeye çalışılacak. (Sabah)

HAKAN ÇALHANOĞLU'NA TRANSFER TEKLİFİ

Serie A devi Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili İtalyan basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi. Çizme basını, kulübüyle 2021 yazına dek sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncuya Fenerbahçe'nin teklifte bulunduğunu öne sürdü.

Ülkede yayım yapan Calcio Mercato adlı internet sitesi, Milan'daki ilk iki sezonunda beklentileri karşılayamayan sol kanat oyuncusunun her şeye rağmen takımda kalmak istediğini ve bu nedenle Sarı Lacivertliler'den gelen teklifi geri çevirdiğini yazdı. Hakan'ın güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

FENERBAHÇE'DEN HENRİKSEN HAMLESİ

Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Hem de Hull City Menaceri Grant McCann tarafından! 39 yaşındaki çalıştırıcı, orta saha oyuncusu Markus Henriksen’in Sarı-Lacivertli ekibe imza atmaya yakın olduğunu söyledi. İngiliz basını, Norveçli yıldızın takım için önemli bir isim olduğunu ancak yüksek maaşı nedeniyle yönetimin Henriksen’i göndermek istediğini yazdı.

27 yaşındaki futbolcu, merkezde her bölgede oynayabiliyor. Mehmet Ekici’den kulüp bulmasını isteyen, Zajc’ı da satmaya hazırlanan Sarı-Lacivertliler, bu ikiliyle yolları ayırması halinde Henriksen’i kadrosuna katabilir.

YENİDEN KOLAROV GÜNDEMDE!

Sarı-Lacivertliler’in bu transfer döneminde gündemini en fazla meşgul eden isimlerin başında Aleksandar Kolarov geldi. Oyuncuyla anlaşma sağlansa da Roma’yı bir türlü ikna edilemedi. Teknik direktör Fonseca’nın sürekli 11’de oynattığı tecrübeli sol bek, bir süredir gündemde yoktu. Ancak dün Roma Başkan Yardımcısı Mauro Baldissoni’den ilginç bir açıklama geldi.

‘3 gün kaldı’

Avrupa Ligi kura çekiminde konuşan Baldissoni, Fenerbahçe-Kolarov iddialarıyla ilgili olarak, “Kişisel olarak Kolarov’un İstanbul’a gideceğini düşünmüyorum. Ama transferin bitmesine sadece 3 (2) gün kaldı. Onun durumunu yakında öğreneceksiniz” ifadelerini kullandı.

Neler yaşanmıştı?

Tecrübeli oyuncunun abisi Nikolay Kolarov, ikisi Ali Koç’un evinde olmak üzere dört kez İstanbul’da başkanla görüşmüştü. Sırp sol bek ile senelik 3 milyon Euro maaş artı bonuslar üzerinden 3+1 yıllık anlaşma sağlansa da Roma‘nın bonservis bedeli olarak 7 milyon Euro’da diretmesi nedeniyle transfer bir türlü sonlandırılamamıştı.

ALLAHYAR'IN TALİBİ ÇOK!

Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç transferinden sonra Allahyar’ı kiralamak için tekliflere açık. İranlı forveti ilk olarak Çaykur Rizespor istemişti.

Ancak Karadeniz ekibine rakipler çıktı. 1. Lig takımları Hatayspor ve İstanbulspor, 18 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe’nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Sarı- Lacivertliler’in önceliği, Allahyar’ın düzenli forma şansı bulup, kendini geliştireceği bir takıma kiralanması.

ROMA'DAN KOLAROV AÇIKLAMASI!

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma’nın başkan yardımcısı Mauro Baldissoni, Medipol Başakşehir ile UEFA Avrupa Ligi’nde yapacakları maçları merakla beklediklerini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi için Monaco’ya gelen Baldissoni, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Medipol Başakşehir, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsberger ile yer aldıkları J Grubu’nda seri başı oldukları için grubun favorisi olduklarını belirten Baldissoni, "Fakat grupta eğer en iyi takımsanız bunu çıkıp oynayıp gösterecekseniz." dedi.

Baldissoni, Başakşehir genç bir takım olduğunu belirterek, "Cengiz eski takımıyla karşılaşma fırsatı bulacak. Bence eski takımına karşı oynamaktan o da mutlu olacak." diye konuştu.

Başakşehir ile daha önce Avrupa’da karşılaşmadıklarını anımsatan Baldissoni, Türk ekibine karşı yapacakları maçları merakla beklediklerini kaydetti.

Baldissoni, Aleksandar Kolarov için Fenerbahçe’den resmi teklif alıp almadıklarına ilişkin ise bu konuda yorum yapamayacağını söyleyerek, "Kişisel olarak Kolarov’un İstanbul’a gideceğini düşünmüyorum. Ama transferin bitmesine sadece 3 gün kaldı. Bunun durumunu yakında öğreneceksiniz." şeklinde konuştu.

AA

VOLKAN DEMİREL DÖNECEK Mİ?

Sözleşmesi sona eren ve transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Fenerbahçe'de flaş Volkan Demirel gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertli yönetim tecrübeli eldivene 'antrenör-oyuncu' olması teklifinde bulunacak.

Fenerbahçe, 2 Eylül Pazartesi günü transfer döneminin bitecek olmasından dolayı Volkan Demirel konusunu da çözüme kavuşturmak istiyor.

Bu sezon kaleyi Altay ve Harun’a teslim etme kararı alan sarı lacivertliler, Demirel’e oyuncu-antrenör pozisyonu teklif edecek. 3. kaleci olarak takıma ‘ağabeylik’ etmesi planlanan Volkan’ın da teklife sıcak bakabileceği belirtildi. Anlaşma sağlanamazsa Volkan, kaleci tekliflerini değerlendirecek. (Hürriyet)

MEVLÜT ERDİNÇ 200 BİN FARKLA GELDİ

Mevlüt Erdinç için Galatasaray ve Yeni Malatya da devredeydi. Cim Bom, 32 yaşındaki forvete senelik 1 milyon Euro maaş teklif etti.

Fenerbahçe ise masaya 1.2 milyon Euro ile oturdu. Mevlüt’ün tercihi Sarı-Lacivertliler’den yana oldu. Başarılı oyuncu dün sağlık kontrolünden geçirildi.

Muayenede herhangi bir soruna rastlanmadı. Tecrübeli forvet, kendisini 2 yıllığına Sarı-Lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Mevlüt Erdinç’in Fenerbahçe’de 9 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.







