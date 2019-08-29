Yeni sezona çok iyi bir başlangıç yapan ve 2'de 2 yapan Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak tecrübeli futbolcu Adil Rami'yi kadrosuna katan Fenerbahçe transfer dönemi bitmeden en az 2 futbolcuyu daha açıklamaya hazırlanıyor. İşte Fenerbahçe transfer gündemi ve son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

BABACAR TRANSFERİNDE SON DURUM!

Serie A ekiplerinden Sassuolo'da top koşturan Senegalli golcü Khouma Babacar'ın adı, yaz transfer sezonunun son dönemlerinde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemine gelmişti. İtalya'da yayın yapan Sport Mediasettelevizyonundan konuyla ilgili flaş bir haber geldi.

Kanala ait resmi internet sitesinden yayımlanan haberde 26 yaşındaki santrforun teknik direktör Roberto De Zerbi'nin planları arasında yer almamasına rağmen kariyerine İtalya'da devam etmek istediği ve bu nedenle Fenerbahçe'den aldığı transfer teklifini geri çevirdiği iddia edildi. Yıldız ismin kulübüyle 2022 yazına dek sözleşmesi bulunuyor.

FENERBAHÇE'DE BÜYÜK TEMİZLİK

Fenerbahçe tarihin en kötü sezonlarından birini tamamladıktan sonra takımı adeta baştan kurdu. Kiralıklarla beraber toplam 18 oyuncu takımdan ayrıldı. Sezonun en önemli transferini Eljif Elmas'ı 16 milyon Euro'ya Napoli'ye satarak yapan sarı-lacivertli takımda sözleşmeleri biten Volkan, Neustadter, Skrtel, Şener, İsmail, Valbuena ve Soldado ile yollar ayrıldı. Kiralık sözleşmeleri biten Slimani, Benzia ve Ayew gibi isimlerle de vedalaşan Kanarya, 3 genç oyuncusunu (Oğuz Kağan, Berke Özer, Barış Alıcı) ise kiralık gönderdi.

Fenerbahçe için kangren haline dönüşen Kameni-Frey-Reyes sorunları sonunda çözüldü. Kamerunlu kaleci ve Meksikalı stoper ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Frey ise satın alma opsiyonuyla Almanya'nın Nürnberg takımına kiralandı. Yönetim sattığı ve yolları ayırdığı oyuncuların kulübe yıllık maliyeti 31.8 milyon Euro'ydu (Yaklaşık 206 milyon TL).

Gidenlerin yerine şu ana kadar 9 futbolcu transfer edilirken bu oyuncuların yıllık ücreti 18 milyon Euro (Yaklaşık 116 milyon TL) civarında oldu.

2017 yılında Malaga'dan gelen geçen sezonu kadro dışı geçiren Kameni ile yollar resmen ayrıldı. 2.2 milyon Euro'luk kazancıyla kulübün en maliyetli isimleri arasında yer alan 35 yaşındaki Kamerunlu eldiven, ilk sezonunda 9'u Süper Lig, 5'i Türkiye Kupası ve 2'si de Avrupa Ligi olmak üzere 16 resmi maça çıkmıştı.

Kulübe maliyetleri 31.8 milyon Euro'ydu

Carlos Kameni - 2.2

Volkan Demirel - 2

Roman Neustadter - 1.7

Martin Skrtel - 2.6

Diego Reyes - 1.8

Şener Özbayraklı - 1.3

İsmail Köybaşı - 1.8

Mehmet Topal - 2.6

Mathieu Valbuena - 3.3

Roberto Soldado - 3

Michael Frey - 800 bin

Andre Ayew - 3.2

Yassine Benzia - 2

İslam Slimani - 3

Eljif Elmas 500 bin

(artı 16 milyon Euro)

(Sabah)

GUSTAVO'DAN KÖTÜ HABER!

Marsilya deplasmanda Nice'i 2-1 mağlup etti ve ligdeki ilk galibiyetini aldı. Maça yedek kulübesinde başlayan ve 81. dakikada oyuna girenLuiz Gustavo'yla ilgili ise teknik direktör Andre Villas-Boas'a maç sonu Fenerbahçe sorusu soruldu.

41 yaşındaki teknik adam konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Luiz Gustavo ile bu sabah konuştuk. Biraz telaşlıydı. Fenerbahçe'den Marsilya'yı pek de tatmin etmeyen bir teklif gelmişti. Bunu reddettik. Takımdan ayrılacağını düşünmüyorum ama yine de transfer sezonunun sonunu bekleyeceğiz.

Oyuna girdikten sonra elinden gelenin en iyisini yaptı ve önemli olan da buydu. Takıma çok fazla takviye yapmayı düşünmüyoruz. Bu kadroyla en iyisi olmaya çalışacağız. Lig başladıktan sonra transfer sezonunun devam etmesi bence doğru değil. Her oyuncu böyle bir dönemde etkilenir.

Fenerbahçe'den ikinci teklif!

Öte yandan gecenin ilerleyen saatlerinde Fransız L'Equipe'ten yeni bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin Marsilya'ya ikinci bir teklifle daha geldiği ve yine 'Hayır' cevabı alığı belirtildi. Haberde ayrıca Gustavo'nun da Marsilya'dan ayrılmak ve Fenerbahçe2ye transfer olmak istediği yazıldı.

MEHMET EKİCİ DE SON DAKİKA!

Fenerbahçeli yöneticiler, tecrübeli oyuncuya, “Kendine kulüp bulabilirsin. Seni kadroda düşünmüyoruz, diğer kulüplerde oynaman için de her türlü kolaylığı sağlarız. 9 ayını burada geçirme” şeklinde görüş bildirdiler. Bunun üzerine tecrübeli futbolcunun da kendisine ilgi duyan takımlarla önümüzdeki günlerde görüşme yapacağı öğrenildi. Ekici, geçen sezon Sarı- Lacivertli formayla çıktığı 25 resmi maçta; 5 kez ağları havalandırırken, 2 defa da asist yaptı.

MELNJAK SÜRPRİZİ!

Sarı-Lacivertliler sonunda tanıdık bir ismi gündemine aldı: Rizesporlu Dario Melnjak. Daha önce Karadeniz ekibinden Vedat Muriç’i transfer eden Sarı- Lacivertliler’in Hırvat futbolcu için de girişimlerde bulunacağı öne sürüldü. Milli takımda da görev yapan Melnjak, geçtiğimiz sezon Rizespor’da çok başarılı bir performans sergilemişti. Fenerbahçe’nin Mavi-Yeşilliler’e Allahyar’ı kiralık olarak gönderip, 1.5 milyon Euro da para teklif etmesi bekleniyor.

BEN ARFA'DA YENİ GELİŞME!

Rennes ile sözleşmesi sona eren ve uzun süredir boşta olan Fransız futbolcu Hatem Ben Arfa'ya Fenerbahçe'nin yıllık 2,5 milyon euro'dan üç senelik sözleşme önerdiği iddia edilmişti. 32 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusunun geleceğiyle ilgili ülkesinde yayım yapan France Football'den flaş bir haber geldi.

Dünyaca ünlü dergi, yıldız isme daha önce bir sezon boyunca formasını giydiği Nice'in talip olduğunu duyurdu. Haberde Ligue 1 ekibinin teknik direktörlüğünü yapan Patrick Vieira'nın bonservisi elinde bulunan oyuncuya henüz onay vermediği belirtildi. Yaz transfer döneminin son günlerine girilirken Ben Arfa'nın tercihini hangi kulüpten yana kullanacağı ise büyük merak konusu.

DURMUSİ İÇİN YENİ TEKLİF!

Sol bek transferi için günlerdir uğraştığı Aleksandar Kolarov'da Roma'nın inadını bir türlü kıramayan Fenerbahçe rotayı yeniden Riza Durmisi'ye çevirdi. İtalyan basınındaki haberlere göre, sarı-lacivertliler Danimarkalı futbolcu için 4 milyon Euro bonservis teklifinde bulunurken, Lazio ise 5.5 milyon Euro talep etti.

Kiralama durumunda ise Lazio yönetimi bu rakamı satın alma opsiyonu olarak düşünüp 1 milyon Euro kiralama ücreti istedi. Görüşmelerin devam ettiği vurgulanırken, bu transferin bu hafta sonuçlanması bekleniyor. Daha önce İspanya'da da top koşturan 25 yaşındaki oyuncu Danimarka forması da giyiyor.

Durmisi geçen sezon Lazio?'da toplam 19 maçta oynadı, gol ve asist üretemedi.

(Sabah)