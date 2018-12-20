Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri - 20 Aralık Perşembe

20 Aralık Perşembe son dakika Fenerbahçe transfer haberleri taraftar tarafından merak konusu. Peki Fenerbahçe kimleri transfer edecek. Ersun Yanal'ın göreve gelmesinin ardından devre arasında takıma önemli yıldızların katılması bekleniyor. Başkan Ali Koç Ersuna Yanal'ın imza töreninde 11. 9 milyon Euro transfer bütçeleri olduğunu açıklamıştı. Ancak Fenerbahçe Avrupa'ya gitmeme pahasına UEFA'dan cezayı göze alarak transfer yapabilir. İşte gazeteler yansıyan Fenerbahçe transfer haberleri...

Fenerbahçe'ye 1 değil 2 yıldız! Gabigol ve Niasse!

Fenerbahçe, golcü konusunda işi sıkı tutuyor, alternatifli çalışıyor. İnter ve Benfica’da bekleneni veremeyen Gabigol için kapılar sonuna kadar açık. Ancak Niasse ihtimali de gündemdeki yerini koruyor. Ali Koç, son yaptığı açıklamada transferde kendileri için en uygun modelin ‘18 aylığına kiralayıp, ardından satın alma’ seçeneği olduğunu söylemişti. Bu yönde arayışlar başlarken, ilk öneri İtalya’dan geldi.

Brezilyalı ‘harika çocuk’ Gabriel Barbossa daha çok bilinen adıyla Gabigol, Sarı- Lacivertliler’e teklif edildi. 22 yaşındaki futbolcu 2016’da 30 milyon Euro’ya İnter’e imza attı. Ancak İtalyan ekibinin en sıkıntılı döneminde kendini gösteremedi ve Benfica’ya kiralandı.

20 golle bitirdi

Burada da beklentilerin altında kalan Gabigol, eski takımı Santos’ta küllerinden doğdu. Yıldız futbolcu sezonu 20 golle tamamladı. Sambacı, Brezilya’da ligin bitmesinin ardından İnter’e geri döndü. Ancak İtalyan ekibinin sportif direktörü Ausilio yaptığı açıklamada, “Gabigol çok iyi bir sezon geçirdi. Ancak İnter’de şu anda ona yer yok. Yeniden kiralık olarak göndereceğiz” ifadelerini kullandı.

Kriterlere uyuyor

Henüz 22 yaşında olan, forvetin yanı sıra kanatlarda ve forvet arkasında oynayabilen Gabiol; Fenerbahçe’nin kriterlerinin birçoğuna uygun görünüyor. Menacerlerin önerdiği yıldız futbolcu için Ersun Yanal ve Comolli değerlendirmede bulunduktan sonra karar verilecek.

Yanal'ın gözdesi Niasse

Kiralık yıldız arayan Fenerbahçe’de gündeme gelen bir diğer oyuncu Oumar Niasse oldu. Everton’ın sezonun ikinci yarısında kiralayacağını açıkladığı golcü futbolcu için Sarı-Lacivertliler’in harekete geçtiği öğrenildi. Niasse, Süper Lig’de kendini ispatlamış, Ersun Yanal’ın aradığı tarzda bir forvet. 2013-14 sezonunda Emenike’den yüksek verim alan Yanal, Niasse’a da seviye ataltabileceğine inanıyor. Senegalli oyuncu, o sezon Süper Lig’de Akhisar formasıyla 34 maçta 12 gol atıp 6 asist yapmıştı. Premier Lig ekiplerinden Cardiff de 28 yaşındaki oyuncuyla ilgileniyor. Fenerbahçe, satın alma garantisiyle kiralama teklifi yaparak bir adım öne geçmeyi hedefliyor.

İşte Fenerbahçe'nin görüştüğü stoper: Nicolas Isimat-Marin

Fenerbahçe'de kötü gidişatın ardından başkan Ali Koç, Ersun Yanal'ın basın toplantısında yaptığı açıklamada 'Transferde gözümüzü karartacağız' ifadelerini kullanmıştı. Ali Koç, takımla ilgili bilgiler verdiği toplantıda, "Diego Reyes'i 3-4 yıl oynatıp, satabiliriz düşüncesiyle aldık. Reyes hayal kırıklığı mı derseniz, evet." demişti. Stoper transferi için arayışlarını hızlandıran sarı lacivertlilerin Fransız stoper Nicolas Isimat-Mirin ile görüştüğü öğrenildi. Hollanda'da PSV Eindhoven forması giyen Nicolas Isimat-Mirin 26 yaşında...

37 maçta 2 gol attı!

Sezon başı Beşiktaş'ın da gündemine gelen Fransız futbolcu, bu sezon fazla forma şansı bulamadı. Geçen sezon 37 maçın tamamında ilk 11'de görev yapan Nicolas Isimat-Mirin 2 kez de ağları havalandırdı. 26 yaşındaki stoper, devre arasında Fenerbahçe kadrosuna katılabilir.

Fenerbahçe'de 4 kadro dışıdan 2'sine af çıktı!

Ersun Yanal'ın dönüşü ile birlikte Fenerbahçe'de kadro dışılara af gelip gelmeyeceği en çok merak edilen konuydu... Yanal önceki gün bu soruya, "Henüz görevimin üçüncü günündeyim. Antalya maçının ardından daha net ve açık cevaplar verebilirim" yanıtını vermişti.

Yanal'ın kararının Aatif ve Dirar'ın takıma geri dönmesi yönünde olacağı öğrenildi. 2 Faslı oyuncudan faydalanabileceğine inanan Yanal, Volkan Demirel ve Ozan Tufan'ın dönüşlerine ise sıcak bakmıyor. Ozan'ın devre arasında Süper Lig ekiplerinden Alanya'ya kiralanacağı, kaleci Volkan'ın ise Türkiye'den ayrılacağı gelen bilgiler arasında.

Bu arada Belçika basını Dirar'a, Club Brugge'ün talip olduğunu iddia ediyor. Yönetimin iyi bir teklif karşısında ayrılığa sıcak bakması da gündemde.(Sabah)

Fenerbahçe'den Juan Jeses bombası!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un “Şampiyonluk için transferler yapılacak. Gerekirse Avrupa’ya gitmeyiz” demesi üzerine kolları sıvayan Sportif Direktör Damien Comolli, Ersun Yanal ile takı- ma yapılacak takviyeler konusunda planlamalara başladı. Yanal’ın ligde 24 gol yiyen takıma mutlaka bir stoper istemesi üzerine Comolli, Roma’nın Brezilyalı stoperi Juan Jesus için harekete geçti. Football Italia’nın haberine göre; Sarı-Lacivertliler, Jesus için 11 milyon euroyu gözden çıkardı.

COMOLLİ MONCHİ İLE GÖRÜŞTÜ

Sarı-Lacivertliler'İn Brezilyalı stoperi satın alma opsiyonuyla kiralamak istediğini ancak Roma'nın sportif direktörü Monchi'nin bunu kabul etmediği iddia edildi. Haberde, Comolli’nin Monchi ile birebire görüştüğünün ayrıntısına da yer verildi. İtalyan basınına göre transfer yüzde 90 bitti. 2017’de 8 milyon euroya Inter’den transfer edilen 27 yaşındaki sol ayaklı stoper, bu sezon ligde 10, Şampiyonlar Ligi’nde 2 olmak üzere toplam 12 maçta forma giydi 1 de gol attı. (Güneş)











