13 Haziran Perşembe son dakika Fenerbahçe transfer haberlerinde sıcak gelişme yaşanıyor. Ersun Yanal yönetiminde gelecek sezon için şampiyon olacak kadroyu kurmak isteyen Fenerbahçe hangi futbolcuları kadrosuna katacak. Takımdan hangi oyuncular gönderilecek? İşte Fenerbahçe'de yaşanan transfer gelişmeleri ve tüm detaylar...

VISCA GEMİLERİ YAKTI!

Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Edin Visca konusunda Göksel Gümüşdağ net konuşmuş, oyuncunun takımda kalacağını açıklamıştı. Ancak Başakşehir Başkanı’nın bu sözlerine rağmen Boşnak yıldız gemileri yakmış durumda. Şu anda milli takım kampında bulunan Visca, en kısa zamanda yönetimle masaya oturacak.

Fenerbahçe’nin resmi teklifte bulunduğu, Abdullah Avcı’nın Beşiktaş’a götürmek istediği başarılı oyuncu, yakın çevresine izleyeceği yol haritasını anlattı. Edin Visca’nın, artık yeni bir sayfa açmak istediğini söyleyip, ayrılık talebini bir kez daha yineleyeceği belirtildi. Başakşehir için her zaman elinden gelenin en iyisini yaptığını kaydeden ancak kulüpteki misyonunu tamamladığını düşünen Boşnak futbolcu, yönetimin kendisine kolaylık sağlamasını isteyecek.

Ömer Necati Albayrak





MOSES'DA SON DURUM!

Antonio Conte, İnter’in başına geçtikten sonra Chelsea’den öğrencisi Victor Moses’ı istedi. Nijeryalı’nın Fenerbahçe ile 1 yıl daha kiralık sözleşmesi olsa da İngiliz ekibinin geri çağırma opsiyonu olduğu kaydedildi.

Ersun Yanal ise Comolli ile yaptığı görüşmede, “Moses çok kaliteli bir oyuncu bu sezon çok daha faydalı olacağına inanıyorum. Kalması için ne gerekiyorsa yapılmalı” dedi.

VALBUENA'DAN SKRTEL'E PRES VAR

Martin Skrtel’in menacerlik şirketinin ortaklarından biri olan Mithat Halis, Fenerbahçe ile yeni sözleşme için görüştüklerini belirterek, “Kesin bir şey diyemem. Kalabilir de gidebilir de... İstanbul’da mutlu. İngiltere ve Rusya gibi soğuk ülkelerde oynamayacağı kesin!” dedi.

Halis, Olympiakos’un Skrtel’i istediğini söyleyerek, “Valbuena, Skrtel’i her gün arıyor ve Olympiakos’u seçmesi için baskı yapıyor” diye konuştu.

EMRE BELÖZOĞLU HEYECANI!

Sarı-lacivertliler, transfer dönemini beklerken kulüpteki sessizlik herkesi umutsuz bir konuma soktu. Gelecek sezon mutlaka başarı bekleyen camiada, hem UEFA’dan gelecek kararın belirsizliği hem de yeni sezon kadrosunun halen daha şekillenmemesi hevesleri kırdı.

Ancak kısa bir süre içerisinde Emre Belözoğlu konusunda gelişmeler bekleniyor. Fenerbahçe camiası için özel bir isim olan Emre’nin yuvaya dönecek olması herkesi yeniden ayağa kaldıracak.

Kulübün eski günlerdeki gibi şampiyonluk havasında olmasını isteyen yönetim, takımın eski kaptanının futbolu Fenerbahçe’de bırakmak için yeniden kadroya katılmasının etkili olacağını düşünüyor.

Taraftarların da çok sevdiği tecrübeli yıldızın hem anons edilmesi hem de düzenlenecek özel imza töreninin kulübü bu zor zamanlarda morallendireceği anlatılıyor. (Milliyet)

JUAN MATA SAVAŞI

Galatasaray ve Fenerbahçe’de transfer çalışmaları devam ediyor. Son şampiyon Galatasaray ile gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe’nin Juan Mata transferinde birbirlerine rakip oldukları iddia edildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; İspanyol futbolcunun transferi için iki ezeli rakip devrede. The Sun’da yer alan habere göre, Manchester United ile sözleşmesi sona eren Juan Mata’nın transferi için Fenerbahçe ve Galatasaray yarışıyor.

İspanyol futbolcuyla aynı zamanda eski kulübü Valencia’nın da ilgilendiği belirtildi. Juan Mata’nın ilk tercihinin Manchester United ile yeniden anlaşmak olduğu ancak olumsuz sonuç çıkması halinde teklifleri değerlendireceği belirtildi. Kariyerine Real Madrid altyapısında başlayan ve Valencia, Chelsea gibi takımların ardından son olarak Manchester United’da forma giyen Juan Mata, geçtiğimiz sezon 32 resmi maçta 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

31 yaşındaki orta saha oyuncusu İspanya Milli Takımı’nda da 41 maçta 10 gol attı. Finansal Fair Play kıskacındaki Galatasaray ve Fenerbahçe, önceliği bonservisi elinde olan veya kiralık yıldızlara verdi. Bu sebeple Mata için tüm imkanlar seferber edilecek. UEFA’nın kısıtlamasına göre; sattığın kadar alabiliyorsun. Ancak bu kural, kiralık veya bonservisi elinde bulunan futbolcular için geçerli değil. Bu sebeple Juan Mata şu anda tam bir fırsat transferi. (Akşam)

FENERBAHÇE'DE KOLAROV HAMLESİ!

Teknik direktör Ersun Yanal’ın gelecek sezon takımında görmek istediği Aleksandar Kolarov konusunda Fenerbahçe yönetiminin önemli mesafe kat ettiği öğrenildi. AS Roma forması giyen 33 yaşındaki Sırp sol bek için sarı lacivertlilerin adımlar attığı, teknik heyetin de başarılı oyuncuyu yakın takibe aldığı belirtildi. Fenerbahçe, Kolarov ve Roma Kulübü ile prensip anlaşmasına varırken, imza atılması konusunda bazı detayların netleştirilmeye çalışıldığı ifade edildi.

Bu sezon 33 maçta 8 gol attı

Kariyerine kanat oyuncusu olarak başlayan ancak ilerleyen dönemlerde sol beke dönen Kolarov, stoper ve sol kanatta da görev alabiliyor. Sırp oyuncunun Roma ile olan sözleşmesi 1 sene sonra bitiyor. Kolarov, bu sezon İtalya Serie A’da 33 maçta 8 gol atıp, 1 asist yapmayı başardı. Frikik vuruşları ve uzaktan şutlarıyla bilinen Aleksandar Kolarov, Sırbistan Milli Takımı’nın da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Inter de talip olabilir

Geçmişte Sırbistan’da Çukariçki ve OFK Belgrad formaları giyen başarılı futbolcu, daha sonra İtalya’nın yolunu tuttu ve Lazio’ya transfer oldu. Ardından Manchester City’de görev yapan Kolarov, son olarak Roma’ya transfer oldu. Tecrübeli isim, Sırbistan Milli Takımı’nda ise 84 resmi karşılaşmaya çıkıp 11 kez ağları sarstı. Öte yandan Kolarov için Serie A ekiplerinden Inter’in de devreye girebileceği öğrenildi. (Hürriyet)

ATLETICO MADRID ELIF ELMAS İÇİN GELİYOR

İspanyol ekiplerinden Atletico Madrid, Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki yıldızı Eljif Elmas'ı kadrosuna katmak için İstanbul'a geliyor.

Madridli yetkililer, sarı-lacivertlilerin kapısını 14 milyon Euro ile çalacak ama Fenerbahçe, Eljif Elmas için daha büyük beklentiler içerisinde. Transfer konusunda UEFA'dan gelecek kararı bekleyen sarılacivertliler, futbolcu alabilmek için kaynak arayışını da sürdürüyor. İspanyollar fiyatı biraz daha arttırırsa taraflar prensip anlaşmasına varacak.

İtalyan ve İngiliz ekiplerinin de göz hapsindeki Makedon orta saha, La Liga'da oynamak istediği için A. Madrid'e sıcak bakıyor. Fenerbahçe, Eljif Elmas'ı 2017 yılında 180 bin Euro yetiştirme bedeli karşılığında transfer etmişti. (Sabah)

FENERBAHÇE FREY'E KULÜP BULAMIYOR

Yeni sezon öncesi kadroda büyük bir değişime gitmek isteyen Fenerbahçe'de Michael Frey hüsranı yaşanıyor... Sarı- Lacivertliler geçen sezon başında tam 18 milyon lira bonservis bedeli ödeyip Zurich'ten aldığı İsviçreli forvete müşteri bulamıyor.

Ersun Yanal'ın kesinlikle takımda istemediği Frey için 7-8 Süper Lig kulübüyle görüşen yönetim 'bedelsiz kiralama' önerisinde bulundu. Ancak alınan yanıtlar hep olumsuz oldu.

Daha önce Frey'i eski takımı Zurich'e de teklif eden ancak görüşmelerden sonuç alamayan Fenerbahçe yönetimi soruna çare arıyor. İsviçreli forvetin 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Yönetim menajerler aracılığıyla yurt içi ve yurt dışında arayışlarını sürdürüyor... Frey'in Türkiye'de mutlu olduğu ve Süper Lig'den bir takımda oynamak istediği de ifade ediliyor. (Takvim)

LUGANO, STUANI'Yİ FENERBAHÇE'YE ÖNERDİ!

Fenerbahçe, forvet transferine büyük önem veriyor. Sarı- Lacivertliler, en az 2 golcüyü kadrosuna katacak. Bu bölge için kalabalık bir liste oluşturulurken, farklı kaynaklardan da öneriler geliyor.

Bunun son örneği, Fenerbahçe’nin unutulmaz savunmacılarından Diego Lugano’nun tavsiyesi oldu. Lugano, vatandaşı ve milli takımdan arkadaşı olan Cristhian Stuani’nin alınmasını önerdi.

32 maçta 19 gol

Sarı-Lacivertli Yönetim, gözlemci ekibinden Stuani’yle ilgili rapor hazırlamalarını istedi. La Liga’da Girona forması giyen 32 yaşındaki forvet, 32 maçta 19 gol atsa da takımının ligde kalmasını sağlayamadı. İspanyol takımının 2. Lig’e düşmesiyle birlikte yıldız futbolcunun sözleşmesindeki ‘5 milyon Euro’ya serbest kalır’ maddesi de aktif hale geldi.

Milli takım kadrosunda

Cristhian Stuani; Luis Suarez, Edinson Cavani gibi forvetlerle birlikte Uruguay’ın Copa America kadrosunda yer alıyor. Fenerbahçe’nin tecrübeli golcüyü transfer etme kararı alması halinde, Diego Lugano da devreye girecek. Lugano, arkadaşı olan Stuani ile görüşerek Sarı-Lacivertliler’e imza atması için ikna etmeye çalışacak.

Yıldız futbolcu, Ocak ayında Barcelona’nın gündemine gelmiş ancak Girona 15 milyon Euro isteyince görüşme tıkanmıştı. Stuani ile şu anda Real Betis de ilgileniyor.

Valladolid düşerse Girona ligde kalacak

Girona, sezonu 18. sırada tamamlayarak ligden düşen son takım oldu. Ancak geçtiğimiz hafta İspanya’da başlatılan şike ve bahis operasyonunda Valladolid’li oyuncular göz altına alındı. İspanyol polisi, geniş çaplı bir soruşturma yapıyor. Basında çıkan haberlere göre federasyon, Valladolid’i ligden düşürebilir. Eğer böyle bir karar alınırsa, Girona’nın La Liga’ya geri döneceği kaydedildi. Bu durumda Stuani’nin sözleşmesindeki madde de geçerliliğini yitirecek.

İŞTE KOLOROV'A YAPILAN TEKLİF!

Fenerbahçe'nin, Sırp oyuncu Aleksandar Kolarov için yıllık önereceği rakam ortaya çıktı. Roma'dan yıllık net 3.7 milyon euro kazanan Kolarov'a Fenerbahçe 2.8 milyon eurodan 2 yıllık kontrat teklif etti.

33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 1 yıl sonra bitiyor. Kolarov bu sezon Serie A'da 33 maçta 8 gol atıp, 1 asist yaptı.

Kolarov'un menajeri Sergio Berti ise transfer iddiaları için yorum yapmadı. (Skorer)