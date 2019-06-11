11 Mayıs Salı son dakika Fenerbahçe transfer haberlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ersun Yanal yönetiminde tarihinin en kötü sezonlarıdan birini geçiren ve gelecek sezon şampiyon olacak takımın kadrosunu kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları büyük bir gizlilikle devam ediyor. İşte son dakika Fb transfer gelişmeleri ve detaylar...

SON DAKİKA İRFAN VE MAHMUT AÇIKLAMASI!

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ismi transfer söylentilerinde geçen Visca, İrfan Can ve Mahmut Tekdemir ile ilgili açıklama yaptı.

Gümüşdağ, oyuncularımıza teklifler var. Tekliflerin gelmesini bile beklemiyoruz. Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci ve Edin Visca’nın takımda kalacağını duyurdu.

Fenerbahçe İrfan ve Mahmut'u istedi

Fenerbahçe İrfan ve Mahmut Tekdemir ile ilgili bizimle görüşmek istedi ama biz oyuncuları vermeyi düşünmüyoruz.

Edin Visca, İrfan Can ve Mahmut Tekdemir'in ismi özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılıyordu.

Transfer çalışmaları ile ilgili de bilgi veren Gümüşdağ "Savunmaya ve hücuma oyuncu almak istiyoruz. Ayrıca kadromuzu muhafaza edeceğiz" şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE'DE KALE BELİRSİZ

Sözleşmesi biten kaptan Volkan Demirel’le şu ana kadar imza atılmadı. Carlos Kameni’nin durumu da belirlenmiş değil. Berke Özer ve Harun Tekin dışında hazır bir isim bulunmuyor.

(Milliyet)

MURIQI TRANFSERİ ZORA GİRDİ!

Sarı-lacivertli takımın uzun süredir peşinde olduğu Kosovalı futbolcu için Galatasaray’ın yanı sıra Avrupa kulüpleri de devreye girmişti. Yıldız forvetin yaşanan bu gelişmelerin ardından sarı-lacivertli takıma transferi çok zorlaştı. Golcü futbolcunun kısa süre içinde başka bir takımla anlaşacağı öğrenildi. (Milliyet)

ACHRAF DARI SÜRPRİZİ!

Faslı stoper Achraf Dari, kendisini isteyen Fenerbahçe hakkında bilgi topluyor. Sarı-lacivertli ekipte oynayan vatandaşı Nabil Dirar'ı arayarak takımın durumu ve İstanbul hakkında sorular soran 20 yaşındaki futbolcu, kulübünün teklifi kabul etmesini bekliyor. Fas U23 takımında görev yapan Dari'nin bonservisinin 1 milyon dolar olduğu, oyuncunun bizzat Fenerbahçe scout ekibi tarafından keşfedildiği kaydedildi. (Milliyet)

TAMMY ABRAHAM BOMBASI!

Yeni sezonda forvet hattını değiştirecek olan Fenerbahçe’de sürpriz bir transfer hamlesi dikkat çekiyor. Sarı-Lacivertli takım Aston Villa’da kiralık forma giyen ve bonservisi Chelsea’de olan Tammy Abraham’ı istediği belirtildi.

Yeni sezonda forvet hattını değiştirecek olan Fenerbahçe’de sürpriz bir transfer hamlesi dikkat çekiyor. İngiliz basınına yansıyan haberlerde, sarı-lacivertlilerin Aston Villa’da kiralık forma giyen ve bonservisi Chelsea’de olan Tammy Abraham’ı istediği belirtildi.

Chelsea ile Victor Moses transferinden bağlantısı olduğu aktarılan Fenerbahçe’nin, 1997 doğumlu forveti kiralamak istediği vurgulandı. Geçen sezon Aston Villa forması giyip, Premier Lig’e yükselme başarısı gösteren genç forvet, 37 maçta 25 gol attı. İngiliz golcü için temaslar sıklaştı. (Skorer)

KAMENI'YE YENİ TEKLİF

Kamerunlu kaleci Carlos Kameni, Fenerbahçe'de oynamamasına rağmen yılda 2.2 milyon Euro kazanıyor.

Sarı-Lacivertli takımla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki oyuncu için yeni bir formül bulundu. Fener oyuncuya 1 milyon Euro teklif edecek ve sözleşmesini fesih edecek.

Kaynak: Takvim

MATA İÇİN GALATASARAY İLE KARŞI KARŞIYA

Bir yandan UEFA'nın vereceği kararı bekleyen bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hiç beklemediği bir engelle karşı karşıya geldi... Venezuella'lı golcü Rondon'un transferi sırasında Mata'yla da görüşen Fenerbahçe, G.Saray'ın da bu oyuncuya talip olması üzerine büyük şok yaşadı...

Mata'nın ve aynı zamanda Rondon'un menajerliğini yapan Juan Manuel Rodriguez, Sarı- Kırmızılı kulübün de İspanyol oyuncuya teklif yaptığını söyledi. Manchester'la sözleşmesi sona eren Mata'ya İspanya'dan da teklifler var.

Fenerbahçe'nin Mata'ya da imza parası önerdiği ifade edilirken G.Saray'ın da yıldız oyuncu için imza parası vermeye hazır olduğu ifade edildi. Fener'den Comolli G.Saray'dan da Şükrü Hanedar görüşmeleri yürütüyor.

Manchester United ile sözleşmesi biten Mata'ya İspanya'dan eski kulübü Valencia ve Sevilla'nın da ilgilendiği belirtildi. Ancak İspanyol kulüplerinin önerdikleri rakamların Mata'yı tatman etmediği belirtiliyor. Kaynak: Takvim

FENERBAHÇE'DE KONOPLYANKA ZİRVESİ

Yeni sezonda şampiyon olacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Mathieu Valbuena’nın yerine alacağı oyuncuyu Almanya’da buldu.

Sarı-Lacivertliler’de Teknik Direktör Ersun Yanal’la gerçekleştirilen zirve sonrası Yevhen Konoplyanka için Schalke’ye teklif yapılmasına karar verildi.

Alman ekibinde vasat bir sezon geçiren 29 yaşındaki Ukraynalı sol kanat, Sırbistan’ı yendikleri maçta 2 gol birden atarak üzerindeki şüpheleri ortadan kaldırmıştı. 1 yıllık daha sözleşmesi olan Konoplyanka’nın menajerliğini Mirsad Türkcan yapıyor.

Kaynak: Star