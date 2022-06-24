Son dakika Fenerbahçe transfer haberi! Yeni bomba Emre Mor

Sarı-Lacivertliler, yurt içinden ilk transferi Abdülkerim Bardakçı ile yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe ’nin Süper Lig’den ikinci bombası ise Emre Mor olacak gibi görünüyor. Geçen sezon Karagümrük’te çok iyi bir dönem geçiren ve adeta yeniden doğan 24 yaşındaki yıldızla Beşiktaş ve Trabzonspor ile İtalya’dan Fiorentina ilgileniyor. Karagümrük, kiraladığı Emre’yi daha sonra bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattı. Fenerbahçe, İstanbul ekibine başarılı oyuncu için paranın yanı sıra aralarında Lemos, Meyer, Burak Kapacak, Samatta gibi isimlerin olduğu bir takas listesi önerdi. Normalde kulüpler ödenecek paranın daha fazla olmasını ister. Ancak anlaşma gereği ödenecek bonservisin yarısını Emre Mor alacak.

Takas ağırlıklı olabilir

Bu nedenle Karagümrük’ün bu transferde takas ağırlıklı formüle sıcak baktığı belirtildi. Kulüpler arasındaki görüşmelerin olumlu bir şekilde sürdüğü kaydedildi. Emre’nin ise önceliğinin Avrupa’da olduğu, Fiorentina’yı ilk sıraya aldığı kaydedildi. Ancak 24 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu’nu sosyal medyadan takibe alması taraftarlar arasında heyecan yarattı.