İtalyan ekibi, Muriç’in yerine forvet transferi yaptıktan sonra ayrılmasına onay verecek. Erik Botheim’i Krasnodar’a kaptıran Lazio, arayışlarına devam ediyor. Mavi-Beyazlılar, Muriç’i bonservisiyle satmak istese de henüz bir talip çıkmadı.

Fenerbahçe ’nin yanı sıra Acun Ilıcalı’nın satın aldığı İngiltere Championship ekibi Hull City de 27 yaşındaki golcüyle ilgileniyor. Ancak Hull da Sarı-Lacivertliler gibi Vedat Muriç’i ilk etapta sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Golcü oyuncunun tercihinin Fenerbahçe olması nedeniyle Kanarya, transfere daha yakın gözüküyor. Geçen sezon yaklaşık 20 milyon Euro’ya Lazio’ya transfer olan Muriç, toplamda 48 maçta 1495 dakika süre aldı, 2 gol atıp 2 asist yaptı