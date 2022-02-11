Attila Szalai bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Yine de özellikle EURO 2020’deki futboluyla birçok takımın radarına girmişti. Atletico Madrid, Aston Villa, West Ham, Leicester ve Napoli, Macar futbolcuyu izleyen ekipler arasında yer alıyor. Geçen yaz döneminde 24 yaşındaki savunmacı için 20 ile 25 milyon Euro’luk rakamlar konuşuluyordu. Szalai’nin formu bu sezon biraz düşse de yönetim, 20 milyon Euro’dan aşağıya bir bedeli kabul etmeyecek. Özellikle Kim’in gelişi ve sergilediği performans sonrası Macar yıldızın gönderilme ihtimali daha da arttı. Yönetim, iki oyuncuya da teklif gelmesi halinde son kararı yeni gelecek teknik direktöre bırakmayı planlıyor. Ancak Sarı-Lacivertliler’in planlamasında ilk olarak Szalai’yi elden çıkarmak olduğu öğrenildi.