Fenerbahçe sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor. Bu isimlerden biri de stoperlerden Serdar Aziz... Seneye 4 yerli ilk 11'de forma giyeceği için yerli oyuncular kritik bir öneme sahip olacak.

Fenerbahçe, Serdar Aziz ile sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağlanamazsa Abdülkerim Bardakçı'yı kadrosuna katmak için girişimlere başlayacak.

Bilindiği gibi Konyaspor 'un yıldız oyuncusuyla Beşiktaş da ilgileniyor. Serdar Aziz ve Abdülkerim ile ilgili gelişmeler merakla bekleniyor. (Takvim)