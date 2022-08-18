Jorge Jesus'la birlikte şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Fenerbahçe 'de transfer dönemindeki hareketlilik devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde kurmaylar Portekizli çalıştırıcının raporu doğrultusunda hareket ederken, Fenerbahçe'nin yıldızına dev bir teklif geldi.

TRANSFER YAĞMURU

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda hareket eden kurmaylar transfer döneminde kadroya önemli isimleri dahil etti. Sarı-lacivertlilerde Luan Peres, Joao Pedro, Lincoln Henrique, Willian Arao, Emre Mor, Gustavo Henrique, İrfan Can Eğribayat, Tiago Çukur, Joshua King, Ezgjan Alioski ve Bruma'yla anlaşma sağlandı. Süper Lig devinde santrfor arayışının devam ettiği öğrenildi.

GUSTAVO VE MESUT ÖZİL GİTTİ

Jorge Jesus'un kadro planlamasında düşünmediği Mesut Özil ve Luiz Gustavo hakkında radikal kararlar alındı. 35 yaşındaki Brezilyalı orta saha Luiz Gustavo'nun sözleşmesi feshedildi. Tecrübeli futbolcu, Al Nassr'la anlaşma sağladı. Süper Lig devinde Mesut Özil'le de karşılıklı anlaşma sonrasında yollar ayrıldı. Mesut Özil, Medipol Başakşehir'le 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

KİM MİN JAE, 18 MİLYON EUROYA AYRILDI

Fenerbahçe'de bonservis bedeli kazandırarak takıma veda eden isimler de oldu. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Allahyar Sayyadmanesh ve Ozan Tufan'ı kadrosuna dahil etti. Arda Okan Kurtulan, 200 bin euro karşılığında Adana Demirspor'un yolunu tuttu. Kim Min Jae, 18 milyon euroluk bedelle Napoli'ye transfer oldu.

SPORTING'TEN CRESPO'YA TEKLİF

Sporting Lizbon, Wolverhampton Wanderers'a 50 milyon euro karşılığı satmaya hazırlandığı Matheus Nunes'in yerini Fenerbahçe'den Miguel Crespo ile doldurmak istiyor.

AMORIM, CRESPO'YU İSTEDİ

Record gazetesinde yer alan habere göre; 23 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun yerini doldurmak için harekete geçen Sporting Lizbon adına yönetici Hugo Viana, teknik direktör Ruben Amorim'in verdiği liste üzerinden harekete geçti. Amorim'in listesinde 2. sırada olan Miguel Crespo için Fenerbahçe'ye bir teklif sunuldu.

F.BAHÇE'DEN 7 MİLYON EURO'LUK TEKLİFE VETO

Sporting, Crespo için ilk aşamada Fenerbahçe'ye 7 milyon euro'luk bir teklif sundu. Fakat Süper Lig devi Fenerbahçe, Portekiz ekibinden gelen bu teklifi geri çevirdi.

SPORTING'İN BÜTÇESİ 10 MİLYON EURO

Sporting Lizbon'un, gelir gider dengesi açısından 10 milyon euro'luk bir bütçesi olduğu ve Fenerbahçe'nin talep edeceği rakamlara çıkma ihtimalinin de az olduğu kaydedildi.

İLK SIRADAKİ İSİM PAHALI GELDİ

Hugo Viana'nın Fenerbahçe'den önce Braga ile Al Musrati için görüştüğü ancak 12 milyon euro'luk talep sonrası vazgeçtiği bilgisi verildi.

EN EKONOMİK SEÇENEK: ALMEIDA

Teknik direktör Ruben Amorim'in sunduğu listedeki 3. isim olan Andre Almeida için Vitoria Guimaraes ile 5 milyon euro üzerinden pazarlıkların olduğu, transferin bitmeye çok yakın olduğu da vurgulandı.

1.5 MİLYON EURO'YA ALINDI

Fenerbahçe, 25 yaşındaki Miguel Crespo'yu Eylül 2021'de Estoril Praia'dan 1.5 milyon euro'ya transfer etmişti. Crespo, Fenerbahçe formasıyla 29 maça çıkarken 1 gol atıp 3 asist yaptı.