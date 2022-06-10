Sarı-Lacivertliler, Santa Clara’nın yıldızı Lincoln için Porto ile transfer yarışına girmişti. Her iki takım da Sambacı’yı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Ancak Portekiz’den dün müjdeli bir haber geldi. Porto’nun Lincoln yerine, Arjantin’de Colon forması giyen Facundo Farias’a yöneldiği ve 19 yaşındaki yıldız adayına imza attırmak üzere olduğu yazıldı. Böylece Fenerbahçe , Lincoln transferinde yalnız kaldı. Santa Clara’ya 23 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu için ilk resmi teklif yapıldı.