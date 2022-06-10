Son dakika Fenerbahçe transfer haberi! Sarı lacivertlilere Lincoln için müjdeli haber
Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Lincoln için Porto da devredeydi. Ancak Portekiz ekibinin Lincoln yerine Arjantin ekibi Colon'da forma giyen Farias'a yönelmesi sarı lacivertlilerin transfer görüşmelerinde elini rahatlattı.
Sarı-Lacivertliler, Santa Clara’nın yıldızı Lincoln için Porto ile transfer yarışına girmişti. Her iki takım da Sambacı’yı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Ancak Portekiz’den dün müjdeli bir haber geldi. Porto’nun Lincoln yerine, Arjantin’de Colon forması giyen Facundo Farias’a yöneldiği ve 19 yaşındaki yıldız adayına imza attırmak üzere olduğu yazıldı. Böylece Fenerbahçe , Lincoln transferinde yalnız kaldı. Santa Clara’ya 23 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu için ilk resmi teklif yapıldı.