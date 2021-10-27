Son dakika Fenerbahçe transfer haberi! Sarı lacivertlilere bir Güney Koreli daha: Min-Kyu Song
Sezon başında teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu sonrası transfer edilen Kim Min Jae performansıyla herkesi kendisine hayran bıraktı. Genç yıldızın hem saha içindeki başarılı grafiği hem de saha dışındaki profesyonel yaşamı sonrası Fenerbahçe yönetimi gözünü Kore futboluna çevirdi.
Scout ekibinin bir süredir yaptığı çalışmaların ardından Jeonbuk formasını giyen Min-Kyu Song'un ismini yönetime verdiği öğrenildi.
Sezon başında 1.5 milyon Euro karşılığında Pohang Steelers'ten Jeonbuk'a transfer olan 22 yaşındaki futbolcu sol kanatta görev yapıyor. Bu sezon 31 maçta 8 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Min-Kyu Song 5 kez de Kore Milli Takımı'nın formasını giydi.
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Sürati ve yüksek top tekniği ile dikkatleri üzerine çeken genç futbolcunun birçok Avrupa kulübü tarafından yakından takip edildiği belirtiliyor.
Bu sezon kanat bölgesinde sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe 'nin Pereira'dan olumlu rapor gelmesi halinde ara transferde Min-Kyu Song'la ilgili hamle yapabileceği belirtiliyor. Koreli yıldızın piyasa değeri 1.5 milyon Euro. (Takvim)