Özellikle Alman kulüpleri tarafından kapısı çalınan sarı-lacivertli kulüp, hem verilen bonservis ücretlerini yeterli bulmadı hem de oyuncuya ihtiyacı olduğu için teklifleri reddetti.

Alman pasaportu da olan Serdar için özellikle Schalke 04’ün ısrarcı olduğu ve 2.5 milyon euro teklif ettiği öğrenildi.

Transfer döneminin kapanmasına 10 gün kalan Almanya’da Serdar’ı isteyen kulüplerin sarı-lacivertli kulübe bir teklif daha yapması bekleniyor.

Almanya’nın yanı sıra Türkiye’den de birkaç kulüp Serdar için nabız yokladı ancak sarı-lacivertli kulübün cevabı değişmedi. (Haber Global)