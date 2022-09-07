King, Pedro, Batshuayi ve Valencia’nın ardından beşinci golcü durumuna düşen Serdar, üzerine bir de UEFA listesinde de adını göremeyince adeta yıkıldı.

Son iki idmanda suratından düşen adeta bin parça olan 29 yaşındaki futbolcunun sezonu, Transfer dönemi Türkiye gibi 8 Eylül’de biten Belçika’da veya başka bir Süper Lig takımında geçirmek istediğini menajerine söylediği öğrenildi. Serdar’a Westerlo ile Başakşehir kulüplerinin ilgi duyduğu gelen bilgiler arasında.

KULÜP BIRAKMAK iSTEMiYOR

Yarıştığı 3 kulvarda da zirve hesapları yapan Fenerbahçe ise her an kendisine ihtiyaç duyulabileceğinin ilettikleri Serdar Dursun’u bırakmak istemiyor. (Hürriyet)

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