Fenerbahçe 'de transferde hareketli günler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde Avrupa kulüplerinin gözdesi haline gelen Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min Jae için yeni bir iddia ortaya atıldı. İtalya Serie A'dan Napoli ve Fransız ekibi Rennes'in yakından ilgilendiği futbolcu için tekliflerin geldiği öne sürüldü.

Foot Mercato'nun haberine göre Rennes, Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki savunmacısı Kim Min Jae ile uzun süreli bir anlaşmaya vardı. Fransız ekibi, Güney Koreli futbolcunun serbest kalma bedeli olan 18 milyon euroyu ödemeye hazır olduğu ancak bu ödemeyi taksitle yapmak istediği belirtildi.

Fenerbahçe Rennes'in teklifini reddetti. Sarı lacivertliler, ödemenin peşin yapılmasını talep etti. Bu durum sonrası Fransız ekibi transferde beklemeye geçti.

Konuyla ilgili Fenerbahçe kaynakları bu haberin asılsız olduğunu ve böyle bir teklifin gerçekleşmediğini iletti.