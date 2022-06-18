Fenerbahçe 'de Bruma'nın kiralanmasının ardından kanat oyuncusu transferi bitmiş değil. Sarı-Lacivertliler kadrosuna katmak istediği Flamengo'nun yıldızı Bruno Henrique'nin lig maçında dizinin dönmesinin ardından Brezilya'da Coritiba forması giyen Igor Paixao'yu listesine almıştı. Sarı-Lacivertli kurmayların bir başka kanat oyuncusu ile de ilgilendikleri ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler son olarak Aston Villa'da forma giyen Burkina Fasolu kanat oyuncusu Bertrand Traore'yi listesine aldı.

26 yaşında ve 1.81 boyunda olan Bertrand Traore sağ kanat dışında sol kanatta ve gerektiğinde santrfor mevkinde de görev yapabiliyor. Ancak Aston Villa ile 2 yıl daha sözleşmesi olan oyuncunun piyasa değeri 16 milyon Euro civarında olduğu için Fenerbahçe kiralama seçeneğini ilk sıraya almış durumda. Aston Villa ile birkaç gün içinde temasa geçileceği de gelen haberler arasında.

Bu arada dizinden sakatlanan Bruno Henrique'nin durumunun da yakından taıkip edildiği belirtiliyor. Bruna Henrique'nin sakatlığı beklenenden daha kötü çıkmazsa transfer çalışmasından vazgeçilmeyeceği, Selahattin Baki'nin Brezilya'ya gideceği bildirildi. (Takvim)