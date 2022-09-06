Son dakika Fenerbahçe transfer haberi! Sarı lacivertliler Adamo Nagalo'nun peşinde
Süper Lig'de transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Jorge Jesus yönetimindeki sarı lacivertlilerde çalışmalar hız kazandı. Transfer sezonunun bitmesine kısa bir süre kala sarı-lacivertli kurmaylar savunma bölgesine Fildişi Sahilli genç oyuncuyu kadrosuna katmak için uğraştığı öğrenildi.
Fenerbahçe bu sezon Süper Lig 'de kupa kaldırmak istiyor. Transfer sezonuda kadrosuna birçok yıldız katan Fenerbahçe, savunma bölgesine genç bir transfer yapmak istiyor. Defans bölgesinde eksiklik gören kurmaylar transfer için kolları sıvadı. Süper Lig devinde şu anki gündem, 19 yaşında kendi takımının savunma lideri olan Fildişi Sahilli oyuncu oldu.
FENERBAHÇE GENÇ DEFANS İÇİN DEVREDE
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Nordsjaelland forması giyen 19 yaşındaki stoper Adamo Nagalo'ya kancayı taktı. Sarı lacivertliler, Danimarka ekibinin kapısını çalarak oyuncu için istenen bonservis bedelini öğrendi. Hızıyla dikkat çeken 1.85 boyundaki stoper Nagalo, bu sezon Danimarka liginde 8 maçta forma giyerken, 1 de asist yaptı.
19 YAŞINDA SAVUNMA LİDERİ OLDU
Bu sezon takımın vazgeçilmezi olan Nagalo, genç yaşında savunmanın sigortası oldu. Bu sezon takımının 8 lig maçında oynadı ve istenilen performansı sergiledi.