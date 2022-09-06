Fenerbahçe bu sezon Süper Lig 'de kupa kaldırmak istiyor. Transfer sezonuda kadrosuna birçok yıldız katan Fenerbahçe, savunma bölgesine genç bir transfer yapmak istiyor. Defans bölgesinde eksiklik gören kurmaylar transfer için kolları sıvadı. Süper Lig devinde şu anki gündem, 19 yaşında kendi takımının savunma lideri olan Fildişi Sahilli oyuncu oldu.

FENERBAHÇE GENÇ DEFANS İÇİN DEVREDE

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Nordsjaelland forması giyen 19 yaşındaki stoper Adamo Nagalo'ya kancayı taktı. Sarı lacivertliler, Danimarka ekibinin kapısını çalarak oyuncu için istenen bonservis bedelini öğrendi. Hızıyla dikkat çeken 1.85 boyundaki stoper Nagalo, bu sezon Danimarka liginde 8 maçta forma giyerken, 1 de asist yaptı.

19 YAŞINDA SAVUNMA LİDERİ OLDU

Bu sezon takımın vazgeçilmezi olan Nagalo, genç yaşında savunmanın sigortası oldu. Bu sezon takımının 8 lig maçında oynadı ve istenilen performansı sergiledi.



