Fenerbahçe 'nin başarılı stoperi Attila Szalai, transfer döneminin gözde isimlerinden olmaya devam ediyor. Son olarak Premier Lig ekiplerinden West Ham ve Newcastle United'ın radarına takılan Macar futbolcu için Milan'ın da devreye girmeye hazırlanan takımlar arasında olduğu kaydedildi.

Skysports'un haberine göre, İngiltere'nin köklü kulüplerinden West Ham ve Newcastle United, Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai ile ilgileniyor.

Szalai için 20 Milyon Euro

İngiliz basınına göre ülkesinin Euro 2020 mücadelesinin her maçında formasını terleten Szalai için İtalyan devi Milan'ın da devreye gireceği kaydedildi. Newcastle, West Ham ve Milan'ın 23 yaşındaki oyuncuya ihtiyaç duyduğunu belirten haberde takımların, Szalai için 20 Milyon Euro'yu gözden çıkardığı vurgulandı.

Hocası Chelsea demişti

Szalai'nin Milli Takım 'daki hocası Marco Rossi, geçtiğimiz ay yaptığı bir röportajda Atilla'nın Premier Lig devlerinden Chelsea'ye katılacağına inandığını söylemişti.

Szalai'nin karnesi

20 Ocak 1998 doğumlu Atilla Szalai, futvola Vasas Altyapısı'nda başladı. Rapid Wien'in alt yaş kategorilerinde de forma giyen Macar oyuncu, Mezőkövesd ve Apol. Limassol takımlarında görev aldı. Son olarak 2 Milyon Euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer olan Attila Szalai, kısa sürede Avrupa devlerinin dikkatini çekti.

Bu sezonki performansı

18 Ocak 2021 tarihinde Fenerbahçe'ye imza atan başarılı stoper, bu sezon Sarı-Lacivertli forma ile 28 maça çıktı. 23 yaşındaki oyuncu, gol katkısında bulunamazken 2 kez arkadaşlarına gol pası verdi.