Fenerbahçe ’de bir yandan teknik adam görüşmeleri sürüyor, bir yandan da golcü arayışı devam ediyor. Yönetimin listesinde birçok önemli forvet bulunuyor. Sarı-Lacivertliler’in amacı, listedeki isimlerden en az 2 ya da 3’üyle anlaşma sağlayıp son kararı gelecek hocaya bırakmak. Portekiz basınında son dönemin ilgi noktalarından biri haline gelen Fenerbahçe ile ilgili yeni bir forvet iddiası ortaya atıldı. Buna göre Kanarya, Jorge Jesus’un Benfica’dan öğrencisi olan Haris Seferoviç’in peşine düştü. Tecrübeli oyuncunun sezon sonunda Kırmızı-Beyazlılar’dan ayrılacağı ve teklifleri değerlendirmeye aldığı kaydedildi.

Kiralanabilir

Sarı-Lacivertliler, Seferoviç’i geniş transfer listesine aldı. İsviçreli oyuncunun ilk olarak maliyet şartları araştırılacak. Eğer ekonomik olarak Fenerbahçe’nin sınırları içindeyse, Seferoviç’in menaceri Fali Ramadani ile temas kurularak ilk girişimler başlayacak. Benfica’nın, bu transferde zorluk çıkarması beklenmiyor. Portekiz ekibinin, 30 yaşındaki golcüyü satın alma opsiyonuyla kiralama seçeneğine sıcak bakabileceği de kaydedildi.



