Belçika ve Hollanda basını, Fenerbahçe ile PSV’nin Lois Openda için yarıştığını öne sürmüştü. Bonservisi Club Brugge’de olan Belçikalı oyuncu kiralık olarak forma giydiği Vitesse’de 43 resmi maçta 23 gol atıp 5 asist yaptı. 22 yaşındaki forvet oyuncusu için ortaya atılan transfer iddialarının ardından Belçika basınında yeni bir haber yer aldı. Buna göre Club Brugge Openda’nın bonservis bedelini 9 milyon Euro (141 milyon TL) olarak belirledi. Golcü oyuncunun Belçika ekibiyle 2023-24 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.