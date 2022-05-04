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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi! Openda'nın fiyatı 9 milyon euro

Fenerbahçe'yle adı anılan Openda için Club Brugge bonservis bedeli olarak 9 milyon Euro (141 milyon TL) istiyor.

04 Mayıs 2022, Çarşamba 07:52 Son Güncelleme:
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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi! Openda'nın fiyatı 9 milyon euro

Belçika ve Hollanda basını, Fenerbahçe ile PSV’nin Lois Openda için yarıştığını öne sürmüştü. Bonservisi Club Brugge’de olan Belçikalı oyuncu kiralık olarak forma giydiği Vitesse’de 43 resmi maçta 23 gol atıp 5 asist yaptı. 22 yaşındaki forvet oyuncusu için ortaya atılan transfer iddialarının ardından Belçika basınında yeni bir haber yer aldı. Buna göre Club Brugge Openda’nın bonservis bedelini 9 milyon Euro (141 milyon TL) olarak belirledi. Golcü oyuncunun Belçika ekibiyle 2023-24 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

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