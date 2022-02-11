Min-jae Kim, sezon başında Vitor Pereira’nın talebiyle Beijing Guoan’dan transfer edilmişti. 25 yaşındaki stoper kısa sürede performansıyla hem taraftarın sevgilisi oldu hem de takımın vazgeçilmezi...

Güney Koreli oyuncu, yükselen formuyla şimdiden Avrupa’nın birçok takımının da dikkatini çekti. Kim’in en büyük talibi ise Napoli. İtalyan devi, ara transfer döneminde de başarılı oyuncu için girişimlerde bulundu. Ancak Fenerbahçe Min-jae Kim’i sezonun bu bölümünde kaybetmek istemedi.

İlgili Haberler Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Crespo

Yaz transfer döneminde temas başlayacak

İtalyan basınındaki haberlere göre yıldız savunmacı, Napoli’nin yaz aylarında öncelikleri transfer hedeflerinden biri konumunda. Tottenham’ın adı da Güney Koreli oyuncuyla anılıyor. Kim’in sezon sonuna kadar ki performansına bağlı olarak bonservis bedeli 25 milyon Euro’ya kadar çıkabilir.