Süper Lig 'de ve Avrupa'da doludizgin ilerleyen Fenerbahçe 'nin futbolcuları kıymete bindi. Sezon öncesinde Kim Min Jae'yi 18 milyon Euro karşılığında kadrosuna katan ve ardından 50 milyon Euro serbest kalma bedeli açıklayan Napoli, Fenerbahçe'nin 2 yıldızına daha göz dikmiş durumda.

İtalyan kulübü Ferdi Kadıoğlu ile Osayi Samuel'i yakın takibe almış durumda. Napoli'li kurmayların pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş -Fenerbahçe derbisine bu iki oyuncuyu izlemek için temsilci göndereceği öğrenildi.





FENER'İN TAVRI ÖNEMLİ...

İtalyan kulübünün büyük bir ihtimalle ocak ayından önce de Ferdi ve Osayi için Fenerbahçe'nin kapasını çalması bekleniyor. Ancak bu iki oyuncuya da ihtiyacı olan Fenerbahçe'nin teklif karşısında nasıl bir duruş sergileyeceği merak konusu.

Sarı- Lacivertli kurmayların bu iki oyuncudan birine izin vermesinin söz konusu olabileceği gibi transferi sezon sonuna erteleme ihtimali de bulunuyor. Yönetim ayrıca bu kritik dönemde oyuncularının kafasının transferlerle meşgul olmasını da istemiyor. Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu ve Osayi Samuel için toplamda 25 milyon Euro'nun altında bir rakama razı olmayacağı da gelen haberler arasında. (Takvim)

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