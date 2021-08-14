Fenerbahçe ile Lyon arasında hareketli günler başladı. Sarı- Lacivertliler, Fransız devinin golcüsü Moussa Dembele’yi istiyor. Fransa’dan gelen haberlere göre, Fenerbahçe’den bir yetkili, Dembele’nin menajeriyle Paris’te bir araya geldi. Böylece ilk görüşme gerçekleşti. Yönetim, yıldız futbolcuyu ikna etmesi halinde Lyon ile bir şekilde anlaşma sağlanacağına inanıyor.

Ozan’ı da istiyorlar

İki kulüp arasında oyuncu talebinde bulunan tek taraf Fenerbahçe değil. Fransız ekibi de Sarı-Lacivertliler’in kapısını çalmaya hazırlanıyor. Üstelik sadece gündemdeki Dimitris Pelkas için değil. Lyon, Ozan Tufan’ın da peşinde! Lyon Sportif Direktörü Juninho Pernambucano’nun önümüzdeki günlerde bir menajerle birlikte İstanbul’a geleceği öğrenildi. Brezilyalı futbol adamı, hem Pelkas’ın hem de Ozan’ın şartlarını soracak.

Takas mı para mı?

Bu görüşmede Moussa Dembele konusu da masaya yatırılacak. Taraflar, olası transferlerde nasıl bir yol izleyebilecekleri konusunda fikir alışverişinde bulunacak. Anlaşmada takas formülü kullanılabilir. Diğer yandan iki kulübe de FFP ve limit konusunda avantaj sağlaması halinde transferlerin sadece parayla gerçekleşmesi de muhtemel.

Yazarımız Serkan Akcan, Fenerbahçe'nin gündemindeki Dembele'yi yorumladı:

Rekabetçi ve güvenli

Dembele, Paris Saint Germain alt yapısından yetişip 17 yaşına kadar Fransa’da oynasa da ilk profesyonel deneyimini İngiltere’de Fulham’da yaşamış bir futbolcu. Arsene Wenger’in Premier Lig için çok önemsediği ‘Fransız Okulu’ndan mezun olması onu Ada futbolu için cazip hale getirdi. Fulham sonrası Brendan Rodgers’ın Dembele’yi Celtic’e götürmesi gelişimine büyük katkı yaptı. Lyon onu 2018’de transfer etmeye değer gördüğünde Celtic’e tam 22 milyon Euro bonservis ödemek zorunda kaldı.

Rekabet için yaşıyor

Dembele iyi bir atlet, rekabetçi bir forvet. Lyon’daki ilk sezonunda önünde Memphis Depay olmasına rağmen hiç geri adım atmadı ve teknik direktörü Bronu Genesio’yu formasyon değişimine mecbur bırakanlardan oldu. Genesio o sezon ara formül olarak Depay-Traore- Dembele’den ikisini kullanacağı efektif bir 3-4-1-2 denese de Ocak 2019’dan itibaren formasyon 4-2-3- 1’e 9 numaralı pozisyonun forması da Dembele’ye geçti. Yani Moussa rekabette Depay’ı geçmiş, Hollandalı’yı sol forvete itmişti.

Atletico bir hataydı

Lyon yönetimi 1 Temmuz 2019’da 7 yıl üst üste şampiyon olan kadrosunun efsanesi Juninho’yu sportif direktörlük koltuğuna getirince o da eski Barcelonalı Sylvinho’yu teknik direktörlük makamına oturttu. O da Dembele ile sezona başladı, peşinden Rudi Garcia geldi o da Dembele’yi tıpkı Genesio gibi 9 numara olarak kullandı. Dembele’yi sahada tutmak için Garcia da çok istekliydi. Her formasyonda Moussa’ya yer açtı. Ne var ki geçen sezonun devre arasında Suarez’in olduğu Atletico Madrid’e gitmek büyük hataydı. Hiç bir maça 11 başlayamadı ve sadece 100 dakika forma giyebildi.

Fener’e uygun santrfor

Kariyerinde Rodgers, Genesio, Rudi Garcia ve Simeone gibi hocalarla çalışan Dembele’yi Lyon’un yeni antrenörü Peter Bosz geçen hafta 90 dakika oynattı. Moussa Dembele, Fenerbahçe’de Pereira’nın 3-4-2-1’i için ideal bir santrfor. Ceza sahası rahatlığı, dar alan becerisi ve açık alanda iyi bir atlet oluşu onu Pereira için cazip kılıyor. Fenerbahçe’ye sahada güven verecek, skor yaptığı kadar takımı önde tutacak bir santrfor gerekiyor. Dembele bu iş için çok uygun bir santrfor.