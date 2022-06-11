İtalya Serie A'de geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan Milan transfer çalışmalarına başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Milan, Fenerbahçe 'nin yıldızını transfer etmek için harekete geçti.

ROMAGNOLİ BOŞA ÇIKTI

Serie A devinde Alessio Romagnoli'nin sözleşmesi sona erdi. 27 yaşındaki tecrübeli stoperle yeni sözleşme görüşmelerinin devam ettiği kaydedildi. Paolo Maldini'nin savunma hattına takviye yapmak için çalışmalara başladığı belirtildi.

KİM MİN JAE'YE MİLAN TALİP

Fenerbahçe’de herkesin merakla beklediği Kim Min Jae’de talipler gün geçtikçe artıyor. Güney Koreli stoperi bu kez daha önemli bir isim takip etmeye başladı.

Milan ve İtalya futbolunun efsane savunmacılarından Paolo Maldini, Kim’i gözüne kestirdi. Milan Sportif Direktörü, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olabilecek bir kadro kurmak istiyor. İtalya’da 11 yıl sonra şampiyon olan Milan, Devler Ligi’nde de eski günlerine dönmenin peşinde. Bu nedenle savunma hattının güçlendirilmesi gerekiyor. Paolo Maldini’nin kulübün scout ekibinden aldığı rapor ve kendi izlenimleri doğrultusunda Kim’i beğendiği öğrenildi.

LİSTEDE İLK SIRALARDA

Maldini’nin, Milan’ın teknik ekibiyle de görüşmeler yaptığı ve hazırlanan transfer listesinde ilk sıralarda Kim Min Jae’nin geldiği kaydedildi. Fenerbahçe’nin şu an olmazsa olmazları arasında yer alan 24 yaşındaki stoper için ilerleyen günlerde resmi temasların başlayabileceği ifade edildi. Öte yandan Çizme basınında Napoli’nin de Kim Min Jae’yi izlediği yazıldı.

F.BAHÇE'DE 40 MAÇA ÇIKTI

Sarı-lacivertli kulübün Vitor Pereira'nın transfer raporu doğrultusunda kadrosuna kattığı Kim Min Jae takımın vazgeçilmezi oldu. Güney Koreli savunmacı geçtiğimiz sezon 40 müsabakaya çıktı. 25 yaşındaki oyuncu rakip fileleri 1 kez havalandırdı. Sarı-lacivertlilerin 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Kim Min Jae'nin sözleşmesi 2025'te sona erecek. Tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.



