Fenerbahçe yılın transferini bitirmeye hazırlanıyor. Arsenal ile alacakları konusunda anlaşan Mesut Özil İstanbul'a geliyor.

İhlas Haber Ajansı'nın geçtiği habere göre; Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı dünya yıldızı futbolcu Mesut Özil'in uçağı saat 00.15'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapacak.

Ayrıca DHA'nın geçtiği habere göre; Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Mesut Özil'i Türkiye'ye getirecek olan uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yaptı. TC-RMK kuyruk tescilli uçağın Mesut Özil ve ailesini 00.15'te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirmesi bekleniyor.

Mesut Özil sağlık kontrolünden geçtikten sonra 3.5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Yıldız futbolcunun Fenerbahçe'nin Ankaragücü mücadelesini yarın tribünde izlemesi bekleniyor.







