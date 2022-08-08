Son dakika Fenerbahçe transfer haberi! Maxi Gomez'de yeni gelişme
İspanyol basını, Fenerbahçe’nin Maxi Gomez için son olarak 8 milyon Euro’nun yanı sıra bonus teklif ettiğini yazdı. Kapıyı 12 milyon Euro’dan açan Valencia, bu öneriye sıcak bakıyor. Ancak Uruguaylı oyuncunun ayak kemiğindeki tekrarlayan sakatlığı kafalarda soru işareti oluşturdu.
Golcü transferi için birçok yıldızı gündemine alıp girişimlerde bulunan Fenerbahçe ’nin son gözdesi Maxi Gomez olmuştu. 25 yaşındaki golcü için Valencia ile başlayan pazarlıklar kısa sürede olumlu bir şekilde ilerledi. Yarasalar, yıldız futbolcu için kapıyı 12 milyon Euro’dan açmıştı. Ancak İspanyol basını, Fenerbahçe’nin 8 milyon Euro artı bonus şeklinde teklifinin Valencia tarafından ‘olumlu’ bulunduğunu yazdı. Sarı-Lacivertliler, Uruguaylı forvetin ardından İspanyol ekibiyle de anlaşmaya yakın. Ancak Gomez’in sakatlık sorunu kafalarda soru işaretleri oluşmasına neden oldu.
Ameliyat olmuştu
Maxi Gomez, 2020’de Real Betis ile oynanan maçta sol ayağına aldığı darbeyle oyundan çıkmıştı. Yıldız futbolcunun sol ayak beşinci parmak kemiğinde kırık tespit edilmiş ve operasyon geçirmişti. Gomez, sonrasında sahalara döndü. Ancak geçen sezon aynı bölgede yaşadığı sıkıntılar nedeniyle zaman zaman takımdan ayrı kaldı. Valencia’nın teknik patronu Gattuso, son Atalanta maçından sonra yaptığı açıklamada Maxi Gomez’in bir kez daha sol ayak beşinci parmak kemiğindeki ağrıları nedeniyle oyuncuyu kadroya almadığını söyledi.
Detaylı muayene
Sarı-Lacivertliler’in, Valencia ile anlaşma sağlaması halinde 25 yaşındaki yıldızı detaylı bir sağlık kontrolünden geçireceği kaydedildi. Muayene sonucunda sakatlığın ‘ciddi ve kronik olmadığı’ tespit edilirse, transferin resmiyete dökülmesi için son aşamaya geçileceği kaydedildi.