Golcü transferi için birçok yıldızı gündemine alıp girişimlerde bulunan Fenerbahçe ’nin son gözdesi Maxi Gomez olmuştu. 25 yaşındaki golcü için Valencia ile başlayan pazarlıklar kısa sürede olumlu bir şekilde ilerledi. Yarasalar, yıldız futbolcu için kapıyı 12 milyon Euro’dan açmıştı. Ancak İspanyol basını, Fenerbahçe’nin 8 milyon Euro artı bonus şeklinde teklifinin Valencia tarafından ‘olumlu’ bulunduğunu yazdı. Sarı-Lacivertliler, Uruguaylı forvetin ardından İspanyol ekibiyle de anlaşmaya yakın. Ancak Gomez’in sakatlık sorunu kafalarda soru işaretleri oluşmasına neden oldu.

Ameliyat olmuştu

Maxi Gomez, 2020’de Real Betis ile oynanan maçta sol ayağına aldığı darbeyle oyundan çıkmıştı. Yıldız futbolcunun sol ayak beşinci parmak kemiğinde kırık tespit edilmiş ve operasyon geçirmişti. Gomez, sonrasında sahalara döndü. Ancak geçen sezon aynı bölgede yaşadığı sıkıntılar nedeniyle zaman zaman takımdan ayrı kaldı. Valencia’nın teknik patronu Gattuso, son Atalanta maçından sonra yaptığı açıklamada Maxi Gomez’in bir kez daha sol ayak beşinci parmak kemiğindeki ağrıları nedeniyle oyuncuyu kadroya almadığını söyledi.

Detaylı muayene

Sarı-Lacivertliler’in, Valencia ile anlaşma sağlaması halinde 25 yaşındaki yıldızı detaylı bir sağlık kontrolünden geçireceği kaydedildi. Muayene sonucunda sakatlığın ‘ciddi ve kronik olmadığı’ tespit edilirse, transferin resmiyete dökülmesi için son aşamaya geçileceği kaydedildi.