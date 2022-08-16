Fenerbahçeli taraftarlar, Maxi Gomez transferinden gelecek müjdeli haberi bekliyor. Sarı- Lacivertliler, 26 yaşındaki golcü ile yaptığı görüşmelerde kısa sürede anlaşma sağlamıştı. Valencia da bonuslarla birlikte 10 milyon Euro’yu bulacak teklife yeşil ışık yaktı. Görüşmelerde artık son aşamaya gelindi. Gomez’in Fenerbahçe ’ye gelmek istemesinde vatandaşı Darwin Nunez’in de payı olduğu ortaya çıktı. Nunez, Jorge Jesus yönetiminde Benfica’da müthiş bir gelişim gösterdikten sonra bu yaz 75 milyon Euro’ya Liverpool’a transfer olmuştu.

Dünya Kupası’nı istiyor

Yıldız futbolcunun, Fenerbahçe’nin teklifi sonrası vatandaşı Nunez ile bir görüşme yaptığı belirtildi. Liverpool’un golcüsünün, Jorge Jesus ile ilgili övgü dolu sözler sarf ederek, “Mutlaka onunla çalışmanı öneririm. Gelişiminde önemli bir rol oynar” dediği belirtildi. Bu sözlerin, Gomez’in Sarı-Lacivertliler’e transfer olma isteğini fazlasıyla artırdığı kaydedildi. Uruguaylı oyuncu, Fenerbahçe’de kasım ayına kadar üst düzey bir performans sergileyerek Dünya Kupası’nda ülkesinden davet almanın hesaplarını yapıyor.