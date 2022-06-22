Portekizli veya Portekiz Ligi geçmişli oyunculara yönelik transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe , bu kez operasyon direktörü Mario Branco'nun isteğiyle flaş bir isme yöneldi. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Roma'da kiralık olarak forma giyen Porto'nun tecrübeli oyuncusu Sergio Oliveira'yı kadrosuna katmak istiyor.

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Jorge Jesus'un da gözdesi

O JOGO'nun haberine göre Sergio Oliveira ismi Fenerbahçe'de Mario Branco etkisiyle gündeme gelmiş olsa da Jorge Jesus'un da oyuncuyu çok beğendiği ve transferine sıcak baktığı aktarılıyor. Sergio Oliveira'nın 1 Temmuz'da Porto'nun kampına katılması beklense de Porto'nun oyuncunun da isteği olması durumunda Fenerbahçe'ye transferine olumlu yaklaştığı belirtiliyor.

Mario Branco ile çalışmıştı

Fenerbahçe'nin yeni operasyon direktörü Mario Branco, Jorge Jesus'un da çok beğendiği Sergio Oliveira'yı daha önce takımlarından birine transfer etmişti. Branco, PAOK'ta görev aldığı dönemde Sergio Oliveira'yı kiralık olarak kadroya kazandırmış ve sezon sonunda ikili, bir şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

19 Temmuz 2020'de O JOGO'ya verdiği röportajda Branco, Sergio Oliveira'yı ne kadar beğendiğini şu şekilde dile getirmişti:

"Yunanistan'da oynayan en iyi orta saha oyuncularından biri olduğunu gösterdi. Seviyeyi yükseltmek adına geldi çünkü o bir rekabet tutkunu"

Mario Branco ile Sergio Oliveira'nın ilişkilerinin hâlâ çok iyi olduğu biliniyor.

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, sezonu İtalyan ekibinde kiralık olarak tamamlayan Sergio Oliveira'yı kadroda tutmak istediklerini belirtmişti. Fakat bunun sadece yeniden kiralayarak olabileceğini aktaran Mourinho'nun yaklaşımına Porto, çok da sıcak yaklaşmadı.