Fenerbahçe 'de Marcel Tisserand ile yollar resmen ayrıldı. Kongolu oyuncu, Suudi Arabistan ekiplerinden Ettifaq'a transfer oldu.

Ettifaq tarafından yapılan resmî açıklamada Tisserand ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Konuya ilişkin Fenerbahçe'den yapılan açıklamada da şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcumuz Marcel Tisserand’ın transferi için Suudi Arabistan Ligi’nin Ettifaq FC Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

Marcel Tisserand’a bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz"