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Son dakika | Fenerbahçe transfer haberi: Marcel Tisserand resmen Ettifaq'ta

Son dakika haberi... Suudi Arabistan ekiplerinden Ettifaq, Fenerbahçe'den Marcel Tisserand'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

21 Ağustos 2022, Pazar 16:07 Son Güncelleme:
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Son dakika | Fenerbahçe transfer haberi: Marcel Tisserand resmen Ettifaq'ta

Fenerbahçe 'de Marcel Tisserand ile yollar resmen ayrıldı. Kongolu oyuncu, Suudi Arabistan ekiplerinden Ettifaq'a transfer oldu. 

Ettifaq tarafından yapılan resmî açıklamada Tisserand ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 

Konuya ilişkin Fenerbahçe'den yapılan açıklamada da şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcumuz Marcel Tisserand’ın transferi için Suudi Arabistan Ligi’nin Ettifaq FC Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. 

Marcel Tisserand’a bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz" 

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