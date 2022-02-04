Son dakika | Fenerbahçe transfer haberi: Lykogiannis ile anlaşma sağlandı!
Son dakika haberi... Türkiye'deki transfer dönemi bitmeden bir sol bek takviyesi gerçekleştirmeyi planlayan Fenerbahçe, Cagliari'nin Yunan oyuncusu Charalampos Lykogiannis ile anlaşma sağladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe , Türkiye'de ara transfer dönemi sona ermeden kadrosuna bir sol bek takviyesi yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden Charalampos Lykogiannis konusunda oyuncu tarafında istenen sonuca ulaşıldığı aktarılmakta.
Oyuncu ile anlaşıldı
Nicolo Schira'nın haberine göre Fenerbahçe, Lykogiannis ile 2.5 yıllık bir sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Fakat transfer, henüz kulüpler düzeyinde bir çözüme ulaşmış değil.
Cagliari ile görüşmeler sürüyor
Oyuncu ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, kulübü Cagliari ile de görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, Lykogiannis'i bonservissiz kadrosuna katmak isterken Cagliari ise 2 milyon Euro bonservis talep ediyor.
2017-18 sezonunun devre arasında Sturm Graz'dan Cagliari'ye transfer olan Yunan sol bek, bu sezon takımının forması altında toplam 22 maça çıkmayı başardı.