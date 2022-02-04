Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe , Türkiye'de ara transfer dönemi sona ermeden kadrosuna bir sol bek takviyesi yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden Charalampos Lykogiannis konusunda oyuncu tarafında istenen sonuca ulaşıldığı aktarılmakta.





Oyuncu ile anlaşıldı

Nicolo Schira'nın haberine göre Fenerbahçe, Lykogiannis ile 2.5 yıllık bir sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Fakat transfer, henüz kulüpler düzeyinde bir çözüme ulaşmış değil.

Cagliari ile görüşmeler sürüyor

Oyuncu ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, kulübü Cagliari ile de görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, Lykogiannis'i bonservissiz kadrosuna katmak isterken Cagliari ise 2 milyon Euro bonservis talep ediyor.





2017-18 sezonunun devre arasında Sturm Graz'dan Cagliari'ye transfer olan Yunan sol bek, bu sezon takımının forması altında toplam 22 maça çıkmayı başardı.