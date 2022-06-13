Sarı-Lacivertliler’de yeni sezonun ilk transferi Lincoln Henrique olacak gibi görünüyor. Yönetim, Jorge Jesus’un talebiyle Sambacı için hemen harekete geçti ve işi bitirme noktasına getirdi. 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun menaceriyle yapılan görüşmelerin ardından 5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlandı. Lincoln’ün senelik 800 bin Euro maaş alacağı öğrenildi. Fenerbahçe , yıldız futbolcunun kulübü Santa Clara ile de pazarlıkları son aşamaya getirdi. Anlaşma için İstanbul’a gelen Portekiz ekibinin Türk başkanı İsmail Uzun, Sarı-Lacivertliler’in teklifi için, “Mükemmel” demişti. Portekiz basınına göre Fenerbahçe’nin önerdiği rakam 3.5 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay...

Bu hafta idmana çıkabilir

Lincoln Henrique transferinin kısa sürede açıklanacağı öğrenildi. Brezilyalı orta saha oyuncusunun, bu hafta Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıkması bekleniyor. Daha önce 2017-18 sezonunda kiralık olarak Rizespor formasını giyen 23 yaşındaki oyuncu, bu transferle birlikte ikinci Türkiye macerasına başlayacak. Lincoln, Santa Clara ile bu sezon 44 resmi maça çıkıp, 7 gol attı ve 10 asist yaptı.

Morita gibi olmasın

Lincoln transferi bitme aşamasına gelse de geçen yaz Morita konusunda yaşananlar hâlâ akıllarda. Vitor Pereira, Santa Clara’dan Hidemasa Morita’yı istemişti. Sarı-Lacivertliler, Japon orta saha oyuncusu için Santa Clara ile pazarlıklara başlamış ve transfer bitme noktasına gelmişti. Ancak Santa Clara’nın başkanı İsmail Uzun son anda geri adım atınca transfer suya düşmüş, Fenerbahçe de Estoril’den Miguel Crespo’yu kadrosuna katmıştı. Morita, önümüzdeki günlerde bonuslarla birlikte 4.5 milyon Euro karşılığında Sporting’e imza atacak.