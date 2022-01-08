İtalyan ekibi, yeni bir forvet aldıktan sonra Vedat Muriç’i gönderme kararı almıştı. Erik Botheim için yapılan girişimler sonuçsuz kalınca, Kosovalı golcünün ayrılık süreci de uzadı. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Lazio, Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Divock Origi konusunda büyük aşama kaydetti.

Mavi-Beyazlılar’ın kısa süre içerisinde oyuncuyla anlaşması bekleniyor. Haberde, Liverpool’un Origi’yi bu transfer döneminde göndermek istememesi halinde Lazio’nun B planının da hazır olduğu kaydedildi. İtalyan devinin, Mainz’daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki Jonathan Burkardt için de girişimlerde bulunduğu kaydedildi.





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Muriç'ten "gelirim" mesajı

Fenerbahçe , Lazio’nun transfer çalışmalarını yakından takip ediyor. Sarı-Lacivertliler, başkent ekibinin yeni golcüye imza attırmasının hemen ardından Vedat Muriç’e yeniden Çubuklu formayı giydirmek için çalışmalara hız verecek. Kosovalı oyuncudan, “Gelirim” mesajını alan yönetim, Lazio’yu satın alma opsiyonlu kiralama formülüne ikna etmek için uğraşacak.