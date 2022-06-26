Geçen sezon başarılı performansıyla alkış alan Kim Min-jae, transfer döneminin gözdesi olmuştu. Güney Koreli stopere, an itibarıyla Avrupa’nın 5 büyük liginden de teklifler var. Sözleşmesinde 23 milyon Euro’luk çıkış maddesi bulunan 25 yaşındaki futbolcunun bu bedelini karşılamak için Fransız ekibi Marsilya ve İtalyan temsilcisi Napoli’nin hazır olduğu bildirildi. Premier Lig’den Tottenham ile Everton’ın da bu bedele yakın bir miktarı şimdiden gözden çıkardığı kaydedildi. Kim’in menaceri aracılığıyla maaş pazarlığında bulunduğu öğrenildi.

Gökmen Özcan