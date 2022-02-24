Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe , işleri şimdiden sıkı tutuyor. Sol kenarda sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, Çin Ligi'nden sürpriz bir ismi gündemine aldı. Oyuncunun hem sol açık, hem sol bek oynuyor olması Kanarya'nın transferde iştahını kabarttı.

Transer hedefi Frank Acheampong

Sol kenara takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler kariyerini Çin'de sürdüren Frank Acheampong ile temasa geçti. 28 yaşındaki Ganalı futbolcunun hem sol açık hem de sol bek bölgesinde forma giyebiliyor olması Fenerbahçe'nin bu transferde iştihanı kabartıyor.

Avrupa'ya dönmeye sıcak bakıyor

Frank Acheampong'un Çin Ligi'nde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle yeniden Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Piyasa değeri 5 milyon Euro

Çin Ligi ekiplerinden Shenzhen FC'de top koşturan Frank Acheampong'un kulübüyle 31 Aralık 2024 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor. Ganalı sol açığın güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro civarında.

Frank Acheampong kimdir?

16 Ekim 1993'de Gana'nın Accra kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin takımlarından King Faisal'da başladı. Ardından Tayland Ligi takımlarından Buriram United'a transfer olan Acheampong, 2013 Ocak ayında Belçika'nın köklü kulüplerinden Anderlecht'e imza attı.

Belçika ekibinde 4 sene top koşturan Ganalı yıldız, 2017 Çin takımlarından Tianjin Teda'ya imza attı. 28 yaşındaki futbolcu şu anki kulübü olan Shenzhen FC'ye 2021 yılında transfer oldu. Kariyerinde toplam 292 maça çıkan Ganalı sol açık, 66 gol 44 asist katkısında bulundu.

Gana Milli Takımı'nın da oynayan Frank Acheampong, milli formayla 23 maça çıktı ve 2 gol kaydetti. (A Spor)