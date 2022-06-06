Son dakika Fenerbahçe transfer haberi! Kalede rota Ertuğrul Taşkıran
Fenerbahçe'de Berke Özer'in takımdan ayrılmasının ardından yedek kaleci arayışlarına giren Fenerbahçe, Kasımpaşa forması giyen eski futbolcusu Ertuğrul Taşkıran'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Sinan Bolat’ın Westerlo ile anlaşmasının ardından Fenerbahçe , tüm ağırlığı Ertuğrul Taşkıran’a verdi. Kasımpaşa forması giyen tecrübeli file bekçisi, altyapısından yetiştiği Sarı-Lacivertliler’e dönmeyi çok istiyor. Takımdan ayrılan Berke’nin yerine tecrübeli bir isme imza attırmayı hedefleyen yönetim, İstanbul ekibiyle bonservis konusunu çözmek için pazarlıkları sürdürüyor.