Son dakika Fenerbahçe transfer haberi! Kalede rota Ertuğrul Taşkıran

Sinan Bolat’ın Westerlo ile anlaşmasının ardından Fenerbahçe , tüm ağırlığı Ertuğrul Taşkıran’a verdi. Kasımpaşa forması giyen tecrübeli file bekçisi, altyapısından yetiştiği Sarı-Lacivertliler’e dönmeyi çok istiyor. Takımdan ayrılan Berke’nin yerine tecrübeli bir isme imza attırmayı hedefleyen yönetim, İstanbul ekibiyle bonservis konusunu çözmek için pazarlıkları sürdürüyor.