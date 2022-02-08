Ara transferin döneminin son gününde Fenerbahçe 'de hareketli saatler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin şu anda transferdeki önceliği sol bek. Ghislain Konan için yapılan girişimler yüksek maliyeti nedeniyle sona erdi. PSG forması giyen Layvin Kurzawa, kiralık olarak Sarı-Lacivertliler’e önerilmişti. Fransız yıldız, özellikleri ve tecrübesiyle savunmanın soluna ilaç olabilir. Ancak Kurzawa’nın bu sezon hiç oynamamış olması nedeniyle ciddi bir maç eksiği var. Bu nedenle İsmail Kartal’ın 29 yaşındaki oyuncuya sıcak bakmadığı belirtildi. River Plate ile sözleşmesi sona erecek olan Fabrizio Angileri için bir kez daha girişim yapılabilir. Sürpriz aday ise Köln ile sözleşmesi bitecek olan Jannes Horn. ROGON’un oyuncusu olan 25 yaşındaki futbolcu için Joachim Löw’e danışıldığı iddia edildi.

Costa ve Luis teklif bekliyor

Sarı-Lacivertliler’de transferde ikinci öncelik forvet. Haris Seferovic’in kiralanması için Benfica ile bir türlü anlaşma sağlanamadı. Ancakİsviçreli golcü için transferin son günü olan bugün bir gelişme yaşanma ihtimali hâlâ var. Brezilya basını ise Diego Costa için Fenerbahçe’nin istekli olduğu konusunda ısrarcı. Yönetim kanadından gelen bilgiler, 33 yaşındaki forvete teklif yapılmadığı yönünde. Ancak listedeki diğer isimler konusunda ilerleme sağlanamadığı için bugün dünyaca ünlü golcü konusunda sürpriz bir girişim olabilir. Daha önce Fenerbahçe’nin gündemine gelen, 13 Ocak’ta Lokomotiv Moskova ile olan sözleşmesini feshedip boşa çıkan Ze Luis’in adı da Sarı-Lacivertliler ile anılıyor.