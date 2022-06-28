Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe , yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Geride kalan sezonun devre arasında da gündeme gelen sol bek transferi için bu kez Giuseppe Pezzella ismi öne çıkmış durumda.

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Sky Sport'un haberine göre Fenerbahçe, Pezzella için devreye girdi. Hatta Bologna'ya transfer olması beklenen oyuncu için Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde teklifini sunacağı aktarıldı.

Bonservisi Parma'da olan 24 yaşındaki sol bek, geride kalan sezonu kiralık olarak Atalanta'da geçirmişti. Atalanta formasıyla geçtiğimiz sezon 29 maçta süre alan İtalyan oyuncu, 3 asistlik de skor katkısı sağladı.