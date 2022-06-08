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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi! Gabigol için yeni formül

Jorge Jesus onu, o da Fenerbahçe’yi çok istiyor... Yönetim ise Gabigol transferinde Flamengo’yu ikna edecek bir yol bulmak içi çalışıyor. Gündemde olan son formül, Brezilya ekibinin takibinde olan Diego Rossi’nin takasta kullanılması...

08 Haziran 2022, Çarşamba 08:24 Son Güncelleme:
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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi! Gabigol için yeni formül

Fenerbahçe , Gabigol’e yeni sezonda Çubuklu formayı giydirmek için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Jorge Jesus, eski öğrencisini çok istiyor. Brezilyalı yıldız da Jesus’la Sarı-Lacivertli ekipte yeniden buluşmayı... Ancak Flamengo’yu, kadrosunun en değerli ismini satması konusunda ikna etmek hiç kolay değil. Yönetim, Kırmızı-Siyahlılar’la orta yolu bulmak için farklı formüller üzerinde çalışıyor. Yüksek bir bedelle kiralama, bonservisinin yüzde 50’sini satın alma gibi seçeneklerin yanına yeni bir plan daha eklendi: Diego Rossi takası... Flamengo, Uruguaylı yıldızı yakından takip ediyor ve kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe’nin, Sambacı’nın transferinde bonservis bedelini düşürmek için Rossi’yi teklif edebileceği kaydedildi. Bu arada Gabigol’ün, Sarı-Lacivertliler’e transfer olma yönündeki talebini Flamengo’ya ilettiği de öne sürüldü.

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