Son dakika Fenerbahçe transfer haberi! Gabigol için yeni formül

Fenerbahçe , Gabigol’e yeni sezonda Çubuklu formayı giydirmek için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Jorge Jesus, eski öğrencisini çok istiyor. Brezilyalı yıldız da Jesus’la Sarı-Lacivertli ekipte yeniden buluşmayı... Ancak Flamengo’yu, kadrosunun en değerli ismini satması konusunda ikna etmek hiç kolay değil. Yönetim, Kırmızı-Siyahlılar’la orta yolu bulmak için farklı formüller üzerinde çalışıyor. Yüksek bir bedelle kiralama, bonservisinin yüzde 50’sini satın alma gibi seçeneklerin yanına yeni bir plan daha eklendi: Diego Rossi takası... Flamengo, Uruguaylı yıldızı yakından takip ediyor ve kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe’nin, Sambacı’nın transferinde bonservis bedelini düşürmek için Rossi’yi teklif edebileceği kaydedildi. Bu arada Gabigol’ün, Sarı-Lacivertliler’e transfer olma yönündeki talebini Flamengo’ya ilettiği de öne sürüldü.