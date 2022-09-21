Hem Süper Lig 'de hem de Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe 'de takımın en istikrarlı isimlerinin başında Ferdi Kadıoğlu geliyor. Geçen sezon teknik direktör Vitor Pereira'nın kendisine verdiği yeni rol sonrası büyük bir çıkış yakalayan genç yıldız ardından İsmail Kartal yönetiminde de başarılı çizgisini sürdürmüştü.

JESUS'LA FUTBOLU OLGUNLAŞTI

Bu sezon Jorge Jesus'la beraber futbolunu fazlasıyla olgunlaştıran Ferdi Kadıoğlu gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin ilgisini çekmeyi başardı. Alınan bilgilere göre milli futbolcuya gösterilen ilgi artık teklif boyutuna geçmeye başlıyor. Ferdi'nin menajerinin geçtiğimiz günlerde yöneticilerle bir görüşme yaptığı ve şu ana kadar 3 kulüpten kendilerine ilgi olduğunu ilettiği öğrenildi. Genç yıldıza kancayı atan takımlardan birisinin Ajax olduğu belirtiliyor.

KARİYERİ HOLLANDA'DA BAŞLADI

Futbola Hollanda'da başlayan ve NEJ Nijmegen formasını giyen Ferdi'nin ismi daha önce de Ajax ile anılmıştı. Yıldız futbolcuyla ilgilenen kulüplerin milli aradan sonra oynanacak olan Beşiktaş -Fenerbahçe derbisine temsilci göndereceği ifade ediliyor. Yetkililerin Ferdi Kadıoğlu'nu canlı olarak tribünden izleyeceği öğrenildi.

Jesus'un vazgeçemediği isimlerden biri olan Ferdi Kadıoğlu bu sezon 11 resmi maçta gönev yaptı. (Takvim)

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