Son dakika Fenerbahçe transfer haberi... Fenerbahçe'nin ilgilendiği PSG'li yıldız takımdan ayrılıyor!
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Fenerbahçe'yle transferde adı anılan PSG'nin Brezilyalı savunmacısı Thiago Silva'nın sezon sonunda takımdan ayrılacağı açıklandı. Fransız ekibinin sportif direktörü Leonardo, oyuncuyla 35 yaşındaki oyuncuyla sözleşme yenilemeyeceklerini söyledi. Sarı lacivertliler bu gelişme üzerine tecrübeli yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti. Kanarya'nın bu transferde en büyük rakibi milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı savunma oyuncusu Thiago Silva ile yolların ayrılacağı açıklandı.
"SÖZLEŞMESİ UZATILMAYACAK"
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan PSG Sportif Direktörü Leonardo, "Thiago Silva, haziranda sona erecek sözleşmesini uzatmayacak ve takımdan ayrılacak." ifadelerini kullandı.
FRANSIZLAR SILVA'YI FENERBAHÇE'YE YAZDI
Fransız basını, PSG'den ayrılacağı açıklanan Thiago Silva'yı Fenerbahçe'nin ilgilendiğini iddia etmişti.
Foot Mercato sitesi, 35 yaşındaki oyuncuya Milan ve Fenerbahçe'nin talip olduğunu belirtirken, sarı-lacivertlilerin yıldız isme menajeri aracılığıyla bir teklifte bulunduğu ifade edilmişti.
Bu sezon PSG forması ile 30 resmi maça çıkan Thiago Silva, 1 gol atıp 1 de asist yaptı.