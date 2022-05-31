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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi! Ertuğrul Taşkıran haber bekliyor

Fenerbahçe'de kaleci Berke Özer'in sözleşmesinin sona ermesinden sonra sarı lacivertliler kaleci transferi için Sinan Bolat ve Ertuğrul Taşkıran'ı gündemine aldı. Kasımpaşa'da forma giyen Ertuğrul, eski kulübüne dönmek için sabırsızlanıyor.

31 Mayıs 2022, Salı 07:29 Son Güncelleme:
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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi! Ertuğrul Taşkıran haber bekliyor

Fenerbahçe , sözleşmesi sona eren ve kulübe veda eden Berke Özer’in yerini doldurmak için iki aday belirlemişti. Kasımapaşa’da forma giyen Ertuğrul Taşkıran ve Genk’te oynayan Sinan Bolat. Yönetim, her iki oyuncunun transferi için de belirli bir aşamaya geldi. Son karar Jorge Jesus’a bırakıldı. Fenerbahçe altyapısından yetişen Ertuğrul, yeniden Sarı-Lacivertli formayı giymeyi çok istiyor. 32 yaşındaki file bekçisi, sabırsızlıkla Fenerbahçe’den gelecek müjdeli haberi bekliyor.


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