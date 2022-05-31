Fenerbahçe , sözleşmesi sona eren ve kulübe veda eden Berke Özer’in yerini doldurmak için iki aday belirlemişti. Kasımapaşa’da forma giyen Ertuğrul Taşkıran ve Genk’te oynayan Sinan Bolat. Yönetim, her iki oyuncunun transferi için de belirli bir aşamaya geldi. Son karar Jorge Jesus’a bırakıldı. Fenerbahçe altyapısından yetişen Ertuğrul, yeniden Sarı-Lacivertli formayı giymeyi çok istiyor. 32 yaşındaki file bekçisi, sabırsızlıkla Fenerbahçe’den gelecek müjdeli haberi bekliyor.



