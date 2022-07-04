Son dakika Fenerbahçe transfer haberi! Dört koldan operasyon

Fenerbahçe , Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Dinamo Kiev karşısında ilk maçına 20 Temmuz’da çıkacak, rövanş ise 27 Temmuz’da Kadıköy’de oynanacak. Bu eşleşme için takımlar kadrolarını 14 Temmuz’da UEFA’ya bildirecek. Dinamo Kiev karşılaşmalarında sahaya sürülecek futbolcuları belirlemek için Sarı- Lacivertliler’in önünde 10 günlük bir süre kaldı. Şu ana kadar Lincoln, Bruma ve Emre Mor’a imza attıran Fenerbahçe, en az bir transferi daha Dinamo Kiev eşleşmesine yetiştirmek için yoğun bir çalışma sürdürüyor.

Carvalho ya da Oliveira

Gustavo’nun beklenen performansı sergileyememesi, Crespo’nun yaşadığı sakatlık transferde önceliğin orta sahaya verilmesine neden oldu. William Carvalho için Real Betis ve oyuncuyla yapılan görüşmelerde ilerleme sağlansa da bir türlü bitme aşamasına getirilemedi. Yönetim, listedeki diğer isimler konusunda da çalışmalarını devam ettiriyor. Porto’nun kadrodadüşünmediği ve başka takımlarla görüşmesine izin verdiği Sergio Oliveira ile yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edildi. Lommel’in yıldızı Vinicius Souza’ya Celtic’in de talip olması, Belçika ekibinin kapıyı en az 5 milyon Euro’dan açmasına neden oldu. Ancak Jesus’un ısrarcı olması halinde Sambacı için bu rakam gözden çıkarılabilir.

Gabigol istekli ama...

Forvette Jorge Jesus’un hayallerini süsleyen Gabigol için yönetim elinden geleni yapıyor. Dhiovanna Barbosa, kardeşi Gabigol’un Avrupa’ya dönmek ve kendini göstermek istediğini açıklamıştı. Yıldız futbolcu ve menaceriyle yapılan görüşmelerde sorun yok. Ancak Flamengo cephesiyle devam eden pazarlıklarda ilerleme sağlanamadı. Real Madrid’in golcüsü Mariano Diaz’a imza attırma ihtimali çok daha yüksek. Dominikli yıldıza Getafe de talip ancak Fenerbahçe daha avantajlı konumda.