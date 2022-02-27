Fenerbahçe 'nin sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak daha sonra bonservisi alınan Uruguaylı futbolcu Diego Rossi'ye Brezilya'dan sürpriz talip çıktı. Brezilya basınında çıkan haberlerde, Rossi için Flamengo ve Corinthians’ın takipte olduğu aktarıldı. Özellikle Vitor Pereira’Özellikle Vitor Pereira’nın Corinthians’ın başına geçmesi sonrası Uruguaylı futbolcunun Güney Amerika’ya geri dönebileceği kaydedildi. 23 yaşındaki Rossi bu sezon Fenerbahçe’de 27 resmi maçta 2 gol attı 5 asist yaptı.