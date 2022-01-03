Vitor Pereira, sezona 3’lü savunmayla başladı. Kanat beklerde genelde Ferdi Kadıoğlu ve Osayi-Samuel’i kullandı. Portekizli’nin ayrılmasının ardından yeniden 4’lü defansa geçen Sarı-Lacivertliler, bek rotasyonunda sıkıntı yaşıyor. Orijinal pozisyonu sol bek olan tek isim Filip Novak. Sağda ise Nazım Sangare var. Ferdi, Muhammed ve Samuel zorunluluktan zaman zaman bu bölgelerde oynatılsa da savunmanın iki kenarına takviye planlaması yapılıyor. Arjantinli sağ bek Fabricio Bustos, sezon başında da gündeme gelmiş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Yıldız futbolcu, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemiyor. Arjantin basınına göre Fenerbahçeli yöneticiler, bu hafta Independiente ile yeniden görüşme yapabilir.

Sol bek için adı Sarı-Lacivertliler’le anılan isimlerin başında Nicolas Cozza geliyor. Montpellier forması giyen 22 yaşındaki oyuncunun menacerliğini, Fenerbahçe ’de 6 futbolcusu bulunan ROGON şirketi yapıyor. Son iki sezondur performansıyla çıkışa geçen Cozza için Montpellier’nin kapıyı 4 milyon Euro’dan açacağı öne sürüldü.