Sarı-Lacivertliler, transfer dönemine yakın tarihinde eşi benzeri görülmemiş inanılmaz hızlı bir başlangıç yaptı. Jorge Jesus'un teknik direktör olarak açıklanmasının hemen ardından önce Lincoln Henrique, İstanbul'a geldi. Ardından önceki gece Bruma'nın PSV'den kiralandığı duyuruldu. Şimdiden 2 yıldızın işini bitiren yönetimin durmaya hiç niyeti yok. Artık gözler Bruno Henrique'ye çevrilmiş durumda. Flamengo'nun yıldızı için başlayan girişimler hız kazandı. Hatta Brezilya ve Portekiz basınında çıkan haberlere göre Brezilyalı hücum oyuncusunun Fenerbahçe 'ye transferi de artık an meselesi.

Flamengo zaman istemişti

Yönetim, Bruno Henrique ile yapılan görüşmelerde kısa sürede anlaşma sağlamıştı. Jorge Jesus faktörü, tarafların bu kadar hızlı bir şekilde el sıkışmasında önemli etken oldu. Flamengo ise 31 yaşındaki oyuncunun yerini doldurmak için zaman istemişti. Kötü bir sezon geçiren Kırmızı-Siyahlılar, taraftar tepkisinden çekindiği için takımın en önemli yıldızlarından olan Bruno'yu göndermeden önce yerini doldurmak için girişimlere başladı. Brezilya ve Portekiz medyası, Flamengo'nun Benfica'dan Everton'ı kadrosuna katmak üzere olduğunu, bu transfer sonrası Bruno Henrique'nin de Fenerbahçe'ye imza atacağını duyurdu.



