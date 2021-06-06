Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlendiği son basın toplantısında ana kadroda olan oyuncuları ellerinde tutmak için büyük çaba sarf edeceklerini söylemişti. Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerin Ozan, İrfan Can, Altay, Szalai, Mert Hakan ve Pelkas gibi isimlere gelecek tekliflere sıcak bakmadığı bildirildi.

Başkan Koç, bununla birlikte ana kadro oyuncuları dışında 15 milyon Euro civarında satış yapacaklarını ifade etmiş, ellerinde 6 milyon Euro'luk bir teklif bulunduğunu söylemişti.





O TEKLİF ATLETİCO MADRİD'DEN GENÇ KALECİ BERKE'YE

O teklifin Atletico Madrid tarafından 21 yaşındaki Berke Özer'e yapıldığı bildirildi. Son iki sezonu Belçika ekibi Westerlo'da kiralık geçiren genç kaleciye gelen teklif halen değerlendirme aşamasında.

Westerlo'da geçen sezon 23 lig maçında forma giyen Berke, 25 gol yedi. 8 karşılaşmada kalesini gole kapadı. Oyuncunun EURO 2020'yi tamamlaması bekleniyor. Altay'ın geleceği Berke Özer'in durumunu da direkt olarak etkileyecek. Altay satılırsa, Berke Özer birinci kaleci olarak takımda tutulacak ve kendisiyle yeni sözleşme yapılacak. (Sabah)

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